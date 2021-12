Espert acompañó a los tres diputados provinciales de Avanza Libertad que tomaron juramento

El flamante diputado nacional y Doctor en Economía, José Luis Espert, estuvo presente esta tarde en la Legislatura bonaerense para presenciar y acompañar la jura de los diputados provinciales Constanza Moragues Santos, Nahuel Sotelo y Guillermo Castello de Avanza Libertad.

“Es un momento muy especial. Me siento muy alegre de poder acompañar a nuestros tres diputados provinciales luego de una campaña con tanto trabajo y tanta intensidad. El lunes pasado juré como diputado nacional y no me quería perder el momento de la jura de nuestros diputados bonaerenses Constanza, Nahuel y Guillermo en la legislatura provincial”, dijo Espert acompañado por su estratega de campaña Luis Rosales y Ricardo Bayés de La Plata integrantes de Avanza Libertad.

LEA TAMBIÉN Juraron los nuevos diputados bonaerenses electos en la Legislatura

Espert es el diputado liberal más votado de la última elección; obtuvo casi 700.000 votos en la provincia de Buenos Aires y su espacio Avanza Libertad se posicionó como la tercera fuerza logrando colocar tres diputados en la legislatura bonaerense y diez concejales en distintos municipios de la provincia.

Espert se mostró desafiante y lanzó: “Ahora sí, que se cuide Axel Kicillof porque se ha constituido una verdadera oposición en la provincia de Buenos Aires.”