Brillante actuación de Campazzo y la jugada frente Le Bron James de la que todos hablan

Facundo Campazzo cumplió una destacada actuación esta madrugada en los Denver Nuggets, que derrotaron a Los Angeles Lakers, del astro LeBron James, por 122 a 105 en una nueva jornada de la NBA estadounidense.

El base cordobés jugó en gran nivel, ya que en casi 26 minutos en cancha sumó 15 puntos, cuatro asistencias, dos robos y un rebote.

Campazzo, a segundos del final del primer cuarto del juego, realizó un pase "sin mirar" (no-look pass) que terminó con una conversión para su equipo tras dejar desairado a LeBron James, la estrella de los Lakers.

No angle, no look, no problem for Facundo Campazzo.



👀🎯📸



Take a look at every angle of the @nuggets guard's WILD dime to Zeke Nnaji. pic.twitter.com/RF6zgPTr7t