Esperó 25 minutos para ser atendido en el 144 y lo derivaron a otro número

Las comunicaciones por violencia de género a la línea 144 durante 2020 aumentaron un 21,4% promedio respecto a 2019, con 108.403 llamados recibidos, el 90 % de ellos vinculados a casos de violencia doméstica, informó el año pasado el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad. Esas cifras no cambiaron en forma significativa durante lo que va de este año, como tampoco lo hicieron las de una situación todavía más drástica: los femicidios.

En ese contexto de vulnerabilidad para las mujeres, únicas víctimas de este flagelo, un hombre reveló que tuvo que esperar 25 minutos para ser atendido por la línea 144, dispuesta para denunciar este tipo de casos.

Se trata de Diego Bárbara, quien en diálogo con EL DIA sostuvo que “no puede ser, justo en un momento que están todos hablando de la importancia de cuidar a las mujeres suceden estas cosas, después que no se llenen la boca hablando que el Estado nos protege”.

Según su relato, en el inicio de la llamada una voz grabada le anunció que si el problema es una urgencia se debe llamar al 911. A ese respecto, señaló que “por suerte lo nuestro era una consulta porque sino... No puede ser, es el llamado más importante de una mujer y le van a derivar a otro número, no me parece”.

Como ese tipo de llamados requiere urgencia en la gran mayoría de los casos, Bárbara se preguntó: “¿Si una mujer se siente intimidada y toma la decisión de llamar a vos te parece que puede esperar tanto?”.

El informe mencionado puso de relevancia que en abril de 2020 se recibieron un total de 1.739 comunicaciones más (+23%) que en abril de 2019. En mayo el aumento fue de 2.039 comunicaciones (+27%), en junio de 1.217 (+18%); en julio de 1.859 (+25%); en agosto de 1.856 (+25%); en septiembre de 1.048 (+16%) y en octubre de 843 (+16%), lo que da un promedio de un 21,4%.

En el tintero queda la muerte de Úrsula Bahillo, acuchillada 15 veces por su ex, al que había denunciado en 18 oportunidades por violencia de género.