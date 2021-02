¿Escándalo VIP en la Provincia? Piden informes por posibles vacunaciones clandestinas

Desde la oposición se elevó a la cámara baja bonaerense una solicitud de informes para que el Ejecutivo provincial indique "si es verdad que, como han informado a la opinión pública por diferentes medios, se han efectuado vacunaciones relacionadas con la prevención del Covid 19 por fuera del circuito establecido desde el gobierno de la provincia en los distritos de La Plata, Henderson, Chivilcoy, Navarro, Rauch y San Andrés de Giles".

En medio del escándalo por la vacunación VIP que le costó el cargo al ministro de Salud de la Nación Ginés González García, en el documento legislativo que fue presentado por diputado de la UCR/JxC, Diego Rovella, y acompañado por sus pares de bancada, se pide la lista de "quiénes fueron los responsables de la vacunación en cada uno de los distritos", si en todo caso "se han impuesto sanciones para los responsables de dichas irregularidades" como así también "si se está en conocimiento de irregularidades en otros distritos de la Provincia".

También, el diputado expresa en su pedido al Ejecutivo "si está en conocimiento que en el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata se realizó, en los primeros días de febrero, la aplicación de vacunas a ex-funcionarios de la Municipalidad de La Plata que ejercieron sus cargos antes de 2015".

Además, en otros párrafos de la solicitud, se pide que el Ejecutivo indique "si existe algún listado oficial de personas vacunadas por fuera del personal de salud de la Provincia y los municipios", "si está en conocimiento si ya se ha vacunado a todo el personal de salud de la Provincia", "si se considera al personal no médico del Ministerio de Salud bonaerense como personal esencial", y si la respuesta es negativa, "razones por las que personal no médico-de ese organismo ministerial-fueron inoculados" y, en contraposición, "razones del porqué no se concretó la vacunación de todo el personal de salud".

En otro orden y siempre refiriéndose al mismo tema, el legislador platense solicita saber si "se ha comenzado con la vacunación a docentes de la Provincia".

En los últimos puntos, el documento indica "si se está al tanto del faltante de vacunas en hospitales de la ciudad de La Plata y Berisso, y si está, conteste si esos faltantes se producen porque ha sido sustraída parte de la remesa enviada oportunamente a los diferentes nosocomios", si se tiene conocimiento que esto último "haya ocurrido en otros distritos", y finalmente se pide que el Ejecutivo "envíe cualquier otro dato que considere de interés".

En este marco, el autor de la solicitud de informes -que horas antes de que explote en los medios de comunicación el grave tema de las vacunaciones VIP o clandestinas se había preguntado si el gobierno provincial "milita por la vacuna o vacuna a los militantes"- señaló que "nuevamente lo ruinoso de la especulación política y las prebendas se ha instalado en forma peligrosa, lo que es claramente repudiable en medio de una pandemia que les ha costado la vida a decenas de miles de argentinos, y esa especulación terminó en una crisis politico-sanitaria que se llevó puesto a un ministro de la nación. Necesitamos saber si semejante irregularidad, ominosa e inmoral, ha tenido su reflejo en el territorio bonaerense".

Más adelante, Rovella dijo que "es inadmisible que en medio de esta grave circunstancia que vive el país y el mundo por el Covid 19, se haya decidido desde el seno de los gobiernos de turno que se vacune a personas que nada tienen que ver con la esencialidad y, casualmente, muchos de ellos jóvenes que responden a agrupaciones peronistas o kichneristas como así también a funcionarios, empresarios, sindicalistas, familiares de todos ellos y hasta chóferes. No tiene ninguna justificación y es más, es muy probable que las denuncias en la justicia no tarden en concretarse por distintas vías y contra el Estado nacional, estados provinciales y municipios, porque no hay dudas que de confirmarse estas irregularidades las mismas podrían encuadrase en delitos punibles en lo civil y en lo penal ya que se han transgredidos normas legales establecidas".

Finalmente sostuvo que "asusta la inmovilidad del gobierno provincial, su falta de respuestas, la ignorancia que pone de manifiesto en las denuncias y, lo que más llama la atención, es esa defensa que hace permanentemente de aquellos que aprovechan la estructura del estado en beneficio propio. Parece difícil que se rectifique el rumbo, no perece posible por las actitudes que asumen tanto el Gobernador como sus ministros, que por lo único que se preocupan es por mantener su quintita y su cuota de poder, lo que muestra la mezquindad, la torpeza y la inoperancia de quienes nos gobiernan. Si no pueden garantizar una vacunación transparente, ordenada y justa en medio de una pandemia mundial que se ha llevado la vida de miles de argentinos, es que estanos en medio de otra pandemia, la institucional, que deja de lado todos los valores éticos y morales en virtud de beneficiar a los elegidos quien sabe por quiénes, pero que, en todo caso, no son los indicados para recibir hoy la vacuna".