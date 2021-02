Más criticas de la oposición a la Provincia por el manejo de la vacunación anti Covid

Se suman las críticas por la campaña de vacunación en la Provincia, en medio del escándalo nacional que le costó el cargo del ministro de Salud Ginés González García. El legislador radical por la Sexta sección, Emiliano Balbín, se mostró muy crítico de la gestión de Axel Kicillof, con relación al manejo y organización del plan de vacunación contra el COVID 19.

Específicamente Balbín hizo hincapié en “el lamentable uso político que el Gobernador hizo del plan de vacunación, dándole la responsabilidad de la distribución y manejo de las vacunas a organizaciones políticas vinculadas al propio Frente de Todos, como La Cámpora -hace días se hicieron públicas fotos de jóvenes de esta agrupación dándose la vacuna como personal esencial, en un distrito de la Cuarta sección electoral-, en vez de apoyarse en el sistema de salud público, en los funcionarios del ministerio de Salud, y en los propios intendentes, quienes son los que conocen el territorio”.

“Además -agregó el legislador-, el propio Kicillof se inoculó con la vacuna Sputnik V, e incluso alentó a los intendentes de hacer lo propio, como una manera de generar conciencia entre la población sobre la necesidad para la salud pública de que se vacunen la mayor cantidad de vecinos posible, pero luego nos encontramos con que nunca llegaron las dosis anunciadas”.

En el mismo sentido señalo que “médicos, enfermeros, maestros, policías, jubilados y personal esencial no tienen en la actualidad suficientes vacunas para vacunarse: prometieron 10 millones de vacunados para febrero y apenas se aplicaron 600 mil dosis. Es una irresponsabilidad inmensa, a días de comenzar el ciclo lectivo 2021, con la vuelta a la presencialidad, tener los establecimientos educativos acondicionados para vacunar al personal, pero con los freezers vacíos y con la gente si vacunar”.

“Y como si todo esto fuera poco, ahora nos enteramos de esta inmoralidad, como lo es la existencia de vacunatorios especiales y exclusivos para los amigos del poder. Es decir que mientras los grupos de riesgo, los adultos mayores, y el personal esencial espera para que le den un turno para vacunarse, una gran cantidad de funcionarios y amigos de esos funcionarios -la gran mayoría sin cumplir las condiciones requeridas-, recibieron la primera y la segunda dosis, sin estar inscriptos previamente en ningún registro. Lamentable y doloroso”, dijo.

Con relación a esto, Balbín acompañó un pedido de informes del Bloque de Juntos por el Cambio, autoría del diputados Diego Rovella, en el cual le piden a la Provincia que indique si es verdad que, como han informado a la opinión pública por diferentes medios, se han efectuado vacunaciones relacionadas con la prevención del Covid 19 por fuera del circuito establecido desde el gobierno de la provincia en los distritos de La Plata, Henderson, Chivilcoy, Navarro, Rauch y San Andrés de Giles.

En la iniciativa los legisladores pidieron saber:

- Quiénes fueron los responsables de la vacunación en cada uno de los distritos, si en todo caso se han impuesto sanciones para los responsables de dichas irregularidades, como así también "si se está en conocimiento de irregularidades en otros distritos de la Provincia.

- Si existe algún listado oficial de personas vacunadas por fuera del personal de salud de la Provincia y los municipios.

- Si ya se ha vacunado a todo el personal de salud de la Provincia".

- Si se considera al personal no médico del Ministerio de Salud bonaerense como personal esencial. Y si la respuesta es negativa, razones por las que personal no médico-de ese organismo ministerial-fueron inoculados y, en contraposición, razones del porqué no se concretó la vacunación de todo el personal de salud.

- Si se ha comenzado con la vacunación a docentes de la Provincia.