Macri defendió el plan de vacunación porteño: "Es transparente, justo y equitativo"

El expresidente Mauricio Macri dijo que el plan de vacunación porteño es "transparente, justo y equitativo", y defendió a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta de las denuncias en su contra por la presunta "privatización" de la campaña de inmunización contra el coronavirus en el distrito.

"Quiero manifestar mi apoyo a Horacio y al plan de vacunación del Gobierno de la Ciudad, que es transparente, justo y equitativo. Todo lo contrario de los casos de avivadas y favoritismo que vimos en estos días", publicó hoy Macri en su cuenta de la red social Twitter.

Ayer el fiscal Carlos Stornelli imputó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieron convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

Tras recibir el requerimiento de instrucción presentado por la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.

"Estoy seguro de que la injusta denuncia a la Ciudad al final va a servir para demostrar las diferencias entre los 'vacunatorios VIP' perpetrados por el ministerio de salud de la Nación y la organización equitativa, neutral y efectiva que está haciendo el gobierno de la Ciudad", publicó hoy Macri. Finalmente, agregó que "la mejor manera de encarar la vacunación es como la plantea la Ciudad, que suma los esfuerzos del sector público y el sector privado para dar soluciones más rápidas y efectivas a los ciudadanos, siempre con transparencia y sin acomodos".

Según la Ciudad publica en su web, recibieron vacunas el Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras sociales, en tanto, son Osecac (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).

Esta semana, en su habitual rueda de prensa en la sede del Gobierno porteño, Quirós dijo que se realizaron estos acuerdos del mismo modo en que se hace habitualmente para la distribución de otras vacunas, con el fin de "que cada ciudadano porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad" a la inmunización. Ayer, la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, había dejado expuestas las discrepancias que existen en Juntos por el Cambio en cuanto al ejercicio de su rol opositor al criticar al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por haber calificado como un "error" las irregularidades denunciadas en la campaña de vacunación contra el coronavirus y reclamó a la coalición de la que forma parte "definiciones más contundentes".

"Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error", consideró Bullrich en diálogo con la seña La Nación +. Le respondió así al ministro de Salud de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, quien más temprano en la misma señal había dicho: "Lo que pasó fue un error grave que daña la campaña de vacunación". "El ministro debe entender esto, en su juramento hipocrático, como algo que no es solamente un error", indicó Bullrich y consideró que "tiene que haber definiciones más contundentes".