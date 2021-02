Jonatan Viale dijo que sus ex compañeros lo critican por envidia

Jonatan Viale dejó un mensaje picante para su ex canal y se armó una guerra

De seguro que Jonatan Viale no imaginó la catarata de críticas que le caerían al escribir un mensaje manifestando su alegría por su debut en La Nación +.

Es que el periodista estrenó ciclo propio (“+ Realidad) y lo celebró con un mensaje en Twitter, manifestando que más allá del rating “lo realmente importante es la libertad. Me siento cómodo, cuidado y respetado”. Desde su ex canal, claro, le dijeron de todo menos lindo, pero ayer él decidió también salir a responder.

El primero en hacerse eco de sus palabras fue Jorge Rial, que le respondió: “Duele lo que decís. Tuviste libertad. De hecho te lleva la gente que te la ‘cortaba’” y aunque no lo mencionó, su referencia fue directa a Juan Cruz Ávila, nuevo productor del canal de La Nación y antes histórico de América TV y A24, quien también el año pasado abandonó el grupo de medios de Daniel Vila. Luego, el conductor lo trató directamente de creído: “Dejás a tus compañeros de @AmericaTV, que te aguantaron todos los desplantes de divo, como corderitos que se quedan acatando órdenes. Pocos dijeron tantas cosas como vos los últimos cinco años”.

A los dichos del ex conductor de “Intrusos” se sumó un enojado Alejandro Fantino, quien justamente a través del programa que comanda en América (“ Fantino a la tarde”) también expresó “dolor” por las palabras de “alguien con el que compartí muchos años en la radio. Era mi compañero de pase, con el que me llevo bien, con el que tengo una buena relación.... Está bárbaro que festeje, salió campeón, pero ¿ahora está bueno donde labura y donde estaba era una mierda? No entendemos”.

También lo criticó Marcela Tauro, afirmando que “está diciendo entonces que su papá trabaja en un lugar donde no tiene libertad”. Y finalmente, Jony picó: “Che, bien el debut ayer, ¿no? Salvo algún que otro celoso están todos muy contentos”, lanzó el ex panelista de “Intratables”. “Hay que controlar la envidia. Es muy difícil. Ya lo van a poder hacer”, cerró. Esta historia, claro, continuará.