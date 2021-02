Las ganas y el fútbol de un solitario Alemán no alcanzaron para evitar la primera derrota

Alemán busca en el área de Independiente. El uruguayo tuvo un muy buen partido pero no le alcanzó a gimnasia que cayó 1 a 0 / Dolores Ripoll

Gimnasia cayó anoche en Avellaneda ante Independiente 1 a 0, donde el equipo albiazul no pudo repetir las actuaciones pasadas ante Boca y Talleres. El Rojo con una pelota parada (y un poco de fortuna en esa acción), venció ajustadamente al Lobo, que tuvo sus oportunidades de haberlo empatado también pero careció de claridad.

De los pies de Brahian Alemán salieron los mejores momentos albiazules, pero el uruguayo estuvo muy solo.

Arrancó metido Gimnasia parándose en campo local, sin llegar a comprometer pero dominando territorialmente encabezados con Alemán. Esto duró unos minutos, hasta que el Rojo se acomodó.

El equipo de Falcioni se adelantó y empezó a ganar en el campo y tener la pelota. Comenzó a rodear el área grande llegando por los costados. Al colombiano Carbonero se le complicaba contener las subidas de Fabricio Bustos, que sobre los 17 minutos se mandó por el andarivel derecho, tocó para Sebastián Palacios que tras recibir la pelota, no quedó claro si el Tucu tiró centro o pateó al arco, pero obligó a intervenir a Rodrigo Rey que manoteó con la izquierda por arriba del travesaño al córner.

En pleno momento de presión y asedio del Rojo se lesionó Maximiliano Coronel, quien dejó su lugar en la zaga a Leonardo Morales, llegando a los 20 minutos.

El Lobo pudo asomar la cabeza y salir del asedio local con una jugada individual de Alemán que recibió un pase de Contín. El “diez” Tripero encaró y desde afuera del área sacó un zurdazo que le picó antes a su compatriota Sebastián Sosa, que con el brazo izquierdo (y de manera poco ortodoxa), alcanzó a manotear al córner.

Se jugaba de área a área, pero los volantes centrales albiazules, Víctor Ayala y Matías Miranda, no lograban hacerse de la pelota, y cuando lograban tenerla, se mostraban imprecisos.

Alemán era el único que ilusionaba a ver algo diferente. Tras dominar con el pecho, le puso un magistral pase al vacío a Eric Ramírez que se metió al área y Sergio Barreto lo cuerpeó y derribó al entrerriano. Todo Gimnasia pidió ¡penal! Pablo Dóvalo dijo: “No”.

En los minutos siguientes Ramírez tendría dos chances más, pero ambos cabezazos se fueron por arriba del travesaño, primero con un centro desde la derecha de Weigandt, luego desde la izquierda de Alemán que llegó exigido.

Con el correr de los minutos el Lobo inclinó la cancha. El Rojo no jugaba tan intenso, y los platenses pudieron adelantarse en el campo aunque no estaban finos en los últimos metros. El Tanque Contín no conectaba en ataque, pero su trabajo pivoteando era positivo.

Sobre los 43 minutos Gimnasia perdió una pelota en ataque y el Rojo sacó un veloz contragolpe por derecha. Palacios la inició y terminó con un centro de Menéndez que pasó por toda el área sin ser conectada por nadie. La tomó Gastón Togni desde la izquierda y la metió otra vez al área grande donde Silvio Romero de taco la envió al medio del arco donde estaba bien ubicado Rey que la contuvo.

El primer tiempo se fue entre aproximaciones y el reclamo de penal de los jugadores del Lobo al árbitro por la jugada donde Barreto derriba a Ramírez.

El complemento fue una continuidad del primero. Los equipos prestándose la pelota, jugando de área a área pero sin llegar con peligro concreto.

Alemán era el distinto y cuando la pelota pasaba por sus pies, algo bueno podía pasar. Sobre los 7 minutos se mandó Weigandt al ataque por derecha y sacó un bombazo que encontró las manos firmes de Sosa que contra el poste izquierdo sacó al córner.

Un minuto después recuperó una pelota Contín en la puerta del área ante una mala salida del Rojo, y el remate del “nueve” albiazul se fue cerca del palo derecho.

Contestó Independiente con un pase largo del Chino Romero a Jonathan Menéndez que le ganó en la carrera a Morales, pero salió rápido y justo Rey a la puerta del área grande y con el pie derecho despejó el peligro.

Los cambios de Falcioni dieron su efecto y encima llegarían al gol con una pelota parada. Sobre los 21 minutos tras un córner de Palacios desde la derecha ganó Insaurralde, su cabezazo dio en el poste izquierdo, la pelota recorrió la línea del arco y la empujó Silvio Romero para poner el 1-0.

La dupla técnica enseguida mandó un doble cambio: adentro Barrios y Comba, afuera Contín y Miranda. Gimnasia no tenía juego, Ayala no aparecía tampoco en el medio, por lo que todo quedaba en lo que hiciera Alemán.

Y el uruguayo del Lobo hizo revolcar otra vez al “uno” local, con un zurdazo que el golero sacó al córner contra el poste derecho sobre los 31 minutos. Al minuto, el Rojo tuvo un ataque peligroso en los pies del pibe Alan Velasco que habilitó a Romero, y el Chino sacó un remate que se estrelló en el palo derecho de Rey, tras pegar en Weigandt.

El colombiano Carbonero que apareció poco, se mandó por izquierda y sacó un zurdaso que pasó entre las piernas de Sosa, la pelota dio en el poste derecho y el arquero giró y la contuvo.

Pareció activarse Carbonero en los últimos 10 minutos, iniciando varios ataques, pero que en una oportunidad Ramírez y en otra Barrios, pudieron terminar bien.

Gimnasia fue con más ganas que ideas y le faltó claridad en la última puntada. Independiente esperó y aprovechó los espacios que dejó en el fondo el Lobo. Velasco se fue por izquierda, habilitó a Romero que convirtió el gol, pero el juez de línea lo anuló (mal) por posición adelantada.

El Lobo terminó buscando pero sin claridad y lo terminó pagando con la primera derrota en la Copa.