A plena luz del día, entradera a un mecánico en Los Hornos

“Eran las 11 de la mañana, fui a llevar un repuesto a un local especializado para que me lo arreglen y cuando llegué me encañonaron y se metieron”, le contó el damnificado a EL DIA. Se trata de un mecánico de motos de Los Hornos, que ayer sufrió una entradera en la zona de 65 entre 148 y 149.

Según su testimonio, los delincuentes eran tres y se movilizaban en una moto Honda Tornado de color blanco y rojo. Dos lo llevaron al interior de la propiedad y el conductor permaneció en el rodado, esperando la resolución.

Los ladrones se volvieron a separar dentro del inmueble, y mientras uno se quedó controlando al dueño el restante cargó lo robado en el vehículo. Le sustrajeron una moto, una suma no determinada de dinero en efectivo (una versión señalaba que fueron más de 100 mil pesos), una bicicleta, una PlayStation 4, una moto Honda Titán y otros objetos personales.

“Creo que fue al voleo, espero que no haya sido una ‘venta’. Gracias a Dios estaba solo, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Ya es la segunda vez que me pasa”, comentó resignado.