“Decile al juez que no la complique”: Camioneros desafiaron una medida judicial

El Sindicato de Camioneros sostiene un bloqueo desde hace una semana en la entrada del complejo logístico Parque Ader, ubicado en Villa Adelina, para exigir -aparenetemente- que varios trabajadores de una de las empresas que opera allí sean encuadrados en su convenio colectivo y afiliados al gremio que comanda Hugo Antonio Moyano y su hijo Pablo.

“Decile al juez que si no la quiere complicar vamos a seguir con esta medida. Vamos a seguir manifestándonos”, afirmó uno de los manifestantes.

Tras las idas y venidas, y luego de la resolución, el fiscal Musso fue al Parque Industrial y les leyó a los manifestantes los contenidos de la orden judicial del juez penal, pero como respuesta recibió que no se acataría: “A Chazqui no le vamos a permitir el egreso de mercadería. En esa forma nos vamos a parar y sino, ustedes ejercerán lo que tengan que ejercer y nosotros ejerceremos lo que tengamos que ejercer”, afirmó un delegado que no se identificó.

“Les tengo que avisar que eso implica la comisión de un delito. Esta es una notificación formal y a partir de ahora empieza a correr otra secuencia, que es que ustedes están en incumplimiento de una orden judicial de un juez penal. Esto es un delito es turbación de la posesión”, les advirtió el fiscal Musso.

En el final de la conversación, el magistrado les recordó a los sindicalistas que “derecho penal es personal, por lo que la acción de cada uno es en forma individual y la acción que hagan es la que se va a analizar”, tras lo cual, la respuesta del gremialista fue rotunda: “No te hagas problema que el sindicato responde por nosotros”.

Bernardo Vázquez, el dueño del predio que está tomado, reveló a Infobae que, desde esta tarde, los sindicalistas avanzaron sobre el Parque Industrial Ader y que “revisaban y sacaban fotos” no sólo de Chazqui, “sino también de todos los vehículos y generan miedo, es algo que no se puede permitir”.