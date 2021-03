Así es la vuelta a clases en las escuelas y colegios de La Plata

Llegó el día de la vuelta a las aulas de los jardines y primarios para miles de chicos platenses, la cual se dará bajo una modalidad que combinará jornadas presenciales y otras de forma virtual remota para evitar la concentración de personas. En el marco de la pandemia de coronavirus, hay estrictos protocolos que fijan la cantidad de alumnos por aulas, distanciamiento social y el uso de mascarillas.

EL DIA.com recorre desde esta mañana distintos establecimientos educativos para dar cuenta de cómo es el inicio del ciclo lectivo 2021, luego de un 2020 marcado por la enseñanza remota. En nuestra ciudad, de los 190 establecimientos de nivel inicial y primarios, de enseñanza pública, muchos no podrán comenzar con las clases presenciales por falta de obras de distinta magnitud. El 17 de febrero pasado volvieron a las aulas para recuperar contenidos 1.100.000 estudiantes bonaerenses que tuvieron trayectorias discontinuas con sus docentes durante el año pasado, en el que las clases tuvieron un formato virtual.

Cabe destacar que el 8 de marzo será el turno de los estudiantes de las escuelas secundarias.

En la Escuela Italiana, de calle 55 entre 10 y 11, la directora del establecimiento, Mirta Garmendia, sostuvo "que estamos muy atento a este primer día, que es muy particular. Por la mañana los chicos han merendado en el patio, con cada uno ubicado en una burbuja, a una distancia de un metro y medio, que está demarcada".

Garmendia explicó que el colegio puso en marcha una "declaración jurada consiste en que los papás declaran que los nenes no tienen ningún síntoma, donde los papás cada 48 hs. colocan su firma. Los docentes fiscalizan que estén firmados. En caso de haber un caso sospechos -ojalá que no- a ese niño o docente se lo aisla en un aula reservado para ellos".

"El ingreso fue muy bueno. Tenemos en el edificio histórico dos puertas. Se hizo en dos turnos diferentes: a las 7.45 y a las 8, entonces ingresaron por las dos puertas. Las docentes colocaron carteles para que se vayan ubicando. Fue muy organizado y con el transcurso de los días esto va a ser mucho más fácil, más ágil porque cada niño va a saber en qué aula está", señaló la directiva.

"Los niños traen un cartel pegado a la remera donde dice el nombre y el grado. Las docentes se tomarán el día de hoy y de mañana para hablar, para que los niños día a día se vayan ubicando mejor. Los niños aprenden rapidísimo y después son ellos los agentes multiplicadores en los hogares, con sus familias. Siempre queremos que las cosas salgan bien y organizadas. El equipo docente es excelente, de mucha responsabilidad y gran ayuda", aseguró.

Las expectativas por el retorno al aula podía apreciarse también en el acceso de la Escuela Primaria Nº 62, de Diagonal 73 y 16. Marta, madre de Rodrigo, expresó que "estamos muy contentos de que empiecen las clases". "Ellos van a venir una semana sí y otra no, durante cuatro horas. Y la semana que viene van a tener virtual", agregó.

Federico, papá de Benjamín, del Sexto grado, contó que el chiquito "tendrá que venir esta semana y la semana que viene será virtual, y tengo otra nena que también va a tener una semana presencial y otra virtual".

Asimismo, en la puerta del colegio Monseñor Alberti, de 19 y 63, una madre contó que "estamos comenzando el año de una forma muy distinta, muy feliz. Mi hijo, Lorenzo, está muy contento. Ellos van a cursar una semana por medio, salvo los miércoles. Entran a las 8 y salen después de las 11"

Luciana, madre de Felicitas, dijo que "los sufrimos todo el tema social, va a ser una semana y otra también con la modalidad virtual, tres horas por día". "Tengo dos chicos más de nueve y de dos años y medio. Me divido los horarios porque tengo que trabajar. Hay que cuidarse de a poco". Los barbijos no se lo pueden sacar, se controla mucho adentro. Un día que no vienen, los miércoles, paran para desinfección del colegio".

Mariano, padre de Amalia, de 5 años e ingresante, comentó que ella está un poquito nerviosa y contenta". En tanto que Eugenia y Marcelo expresaron sentirse "chochos" porque su hija también comienza el primer grado.

Protocolos

Los gremios docentes subrayaron que las clases presenciales se mantendrán en la medida en que desde el Estado se garantice el cuidado de la salud de maestros y alumnos. En las 16 mil escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria de gestión estatal y privada de la Provincia deberán cumplirse las pautas establecidas en el Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a las Clases presenciales. Esos protocolos establecen normas obligatorias y orientativas para la organización institucional y pedagógica de los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de enseñanza.

Así, determinan que la cantidad de alumnos en forma presencial dependerá de la superficie con que cuenta el aula, debiéndose mantener una distancia de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con la o el docente. Contempla que la jornada escolar es de 4 horas, incluyendo tiempos de descanso; que el uso de tapaboca es obligatorio para los estudiantes desde el nivel primario en adelante y que a partir de la sala de 3 de nivel inicial se promueve su uso todo el tiempo que sea posible.

La ventilación natural de los ambientes, especialmente de las aulas, debe realizarse en forma permanente, aunque si por razones climáticas o de otra índole las puertas y ventanas no pueden permanecer constantemente abiertas, deberán abrirse cada 20 minutos durante un lapso de cinco minutos.

El protocolo dispone también que se deben pautar horarios escalonados de ingreso y salida de la escuela para evitar concentraciones; que los estudiantes, docentes y auxiliares deben higienizar de manera frecuente sus manos -al menos cada 90 minutos-; que se debe tomar la temperatura antes del ingreso a clases y que permanecerán cerrados los quioscos y comedores de los establecimientos.

Desde el Poder Ejecutivo se estima que unas 4.000 escuelas están en condiciones de garantizar presencialidad todos los días de la semana durante cuatro horas por las dimensiones y características de sus aulas, lo que comprende a un 30 por ciento de la matrícula, es decir unos 1.200.000 estudiantes.

Para aquellos establecimientos que no tengan la posibilidad de cumplir el distanciamiento social, se formuló el modelo de presencialidad combinada, mediante el cual las secciones se dividen en subgrupos que alternan la asistencia presencial en bloques semanales de días de clases, de forma tal que cada subgrupo tiene clases presenciales durante una semana y realiza actividades educativas no presenciales la siguiente.

Para el regreso a clases presenciales, la Provincia llevó adelante el Programa Escuelas a la Obra, a través del cual se llevaron a cabo 2.832 trabajos de infraestructura.

CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS

El protocolo elaborado por el Gobierno bonaerense para el inicio de clases establece que ante un caso sospechoso o confirmado de coronavirus, debe aislarse no sólo el grupo de alumnos sino también los docentes que hayan estado frente al grado.

Si el caso confirmado es de un o una docente, se deberá aislar durante 14 días corridos al o los grupos con los que estuvo en contacto las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test si el paciente es asintomático.

En tanto, si el caso confirmado corresponde a una o un estudiante, se deberá aislar durante 14 días corridos al grupo al cual pertenece, y a las y los docentes que le hayan impartido clases hasta 48 horas antes del inicio de los síntomas o realización del test.

Ante la presencia de un caso sospechoso se tomarán las mismas medidas de aislamiento hasta la confirmación o descarte, y si la autoridad sanitaria determina que la persona no tiene coronavirus, el grupo de estudiantes y el o la docente retoman las actividades presenciales.

Además, establece que las y los estudiantes tienen que presentar una declaración jurada firmada por la persona adulta responsable, dejando constancia de que se encuentran en condiciones de salud para asistir al establecimiento educativo.