La historia del oso bautizado "Pablo EsKobear", tras comerse 30 kilos de cocaína

Pablo EsKobear no es nombre de una persona, sino el de un oso que tuvo un final poco feliz. El apodo se lo pusieron para comprarlo con el narcotraficante más famoso del mundo: Pablo Escobar (bear significa oso en inglés). Pero, ¿qué hizo para que lo bautizaran de esa manera?. Se comió nada menos que 30 kilos de cocaína y terminó siendo una pieza de museo tras su muerte.

Lo cierto es que en el Bosque Nacional Chattahoochee, en Georgia (EE UU), se encontró un avión accidentado. Pero muy cerca de ese siniestro merodeaba un oso negro de casi 80 kilos que estaba rodeado por 40 paquetes de plástico abiertos, los cuales contenían rastros de cocaína.

La historia tuvo como punto de inicio el 11 de septiembre de 1985, momento en el que un hombre de avanzada edad encontró el cadáver de un hombre con un chaleco antibalas y atado a un paracaídas. Cuando siguió inspeccionando la zona también halló anteojos de visión nocturna, varias pistolas y cocaína por el valor de unos 14 millones de dólares.

El hombre se asustó al ver semejante escena que no dudó en llamar a la policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar identificaron al fallecido como Andrew C. Thornton II, un ex paracaidista, oficial de narcóticos y abogado que tenía un lado oscuro descubierto tras su muerte: era contrabandista de drogas en paracaídas para una mafia conocida como “La Compañía”.

Thornton, quien había sido reconocido en su juventud después de ser herido mientras estaba desplegado en República Dominicana, había puesto su avión en piloto automático antes de saltar de él, y debía entregar la cocaína una vez que aterrizara a salvo en Kentucky. Mientras el avión se estrellaba a 96,5 kilómetros de distancia, él cayó al suelo sin descubrirse el motivo por el que su paracaídas no se desplegó. Según sus amigos, le gustaba jugar a esperar lo que más pudiera antes de abrirlo y quizás esa haya sido la causa.

Las investigaciones pertinentes llevaron a una ruta en la que se dieron con contenedores de cocaína escondidos en el mencionado bosque de Georgia y cuando las autoridades fueron a ver lo que ahí quedaba encontraron al oso en medio de la escena descripta.

En cuanto al oso, se le encontró tres meses después del incidente, Uno de los médicos forenses que participó de la investigación dijo que “su estómago estaba literalmente lleno hasta el borde de cocaína”, y agregó que “no hay un mamífero en el planeta que pueda sobrevivir a eso. Hemorragia cerebral, insuficiencia respiratoria, hipertermia, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular. Lo que sea, ese oso lo tuvo”.

El estado interior del oso fue desastroso, pero su apariencia exterior no mostraba signos extraños. La historia de "Pablo EskoBear" terminó con una fuerte determinación: enviaron el cuerpo para que lo rellenaran y luego de ser disecado fue llevado al centro de visitantes en el Área Recreativa Nacional del Río Chattahoochee.