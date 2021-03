Maximiliano Guerra explotó contra el lenguaje inclusivo: "El idioma español no merece esta payasada"

Maximiliano Guerra decidió expresar en Twitter su rechazo por el lenguaje inclusivo y lo hizo copiando un texto que anda circulando hace tiempo por las redes sociales. En el mismo asegura que el idioma español "es tan rico" que "no merece esta payasada".

"Fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía: 'Todes les abuelites serán atendides pronte' (LENGUAJE INCLUSIVO?). NO ME GUSTÓ y comencé a hablar con lengua de señas, obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada", comienza indicando el texto.

En un siguiente tuit, agrega: “Saqué mi tablet y escribí en braile. Menos. Entonces hablé: ‘Perdone señorita pero eso es inclusión: poder entender lengua de señas, saber braille, tener rampas para sillas de ruedas, alguien para ayudar a personas con muletas, bastones’”.

Y cerró: "Mientras hablaba, otra empleada fue y sutilmente sacó el cartelito. Eso es inclusión. Lamento si muchos de ustedes no están de acuerdo, pero el idioma español es tan rico que no merece esta payasada".

El hilo de tuits lo cerró mostrando una tablet con pantalla de braille, ya que muchos de los internautas le señalaron que era imposible escribir en braille en un artefacto electrónico como ese.