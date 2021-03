Vecinos de Villa Castells harán sonar las alarmas ante la ola de inseguridad

Hoy a las 20.30 vecinos de Villa Castells autoconvocados por las redes sociales y grupos de WhatasApp harán sonar las alarmas de sus casas para reclamar por seguridad, ante la ola de robos que en los últimos días castiga a esa zona del norte platense.

Como este diario informó, el miércoles pasado las alarmas de muchas casas, las sirenas vecinales y los grupos de WhatsApp tuvieron más actividad de lo normal ante una inusitada ola de inseguridad.

El primer caso que dio puntapié a una noche para el olvido sucedió en la intersección de 9 y 500 donde dos personas buscaron la manera de forzar la puerta de una casa. Luego, alrededor de las 2 de la madrugada, tres jóvenes que circulaban en dos motos quisieron ingresar en un domicilio en 6 entre 504 y 505. El dueño de la casa lo descubrió e hizo sonar la alarma vecinal, que hizo que se escaparan de inmediato. "La Policía tardó 45 minutos en llegar", contaron los frentistas de la cuadra.

A las 3 de la madrugada, en 502C entre 9 y 10 un vecino escuchó un ruido en el portón y de inmediato hizo sonar la alarma de su casa. Hoy, por la mañana, descubrió que efectivamente habían querido ingresar barreteando al manijón del portón. Más temprano, en 11 y 503, sucedió algo parecido, pero en este caso el vecino no escuchó nada sino que fue su perro el que ladró. Los ladrones, por eso, escaparon en una moto. También se produjeron robos en la zona, tanto a personas que caminaban rumbo a sus casas, como a los que estaban alrededor de la estación Gonnet.

"Ya estamos muy cansados", relató vía telefónica una de las mujeres que vive en la zona. Y agregó: "Lo de anoche fue terrible, en mi caso no pude pegar un ojo porque sonaban sirenas y alarmas, tenía mucho miedo y me la pasé en la ventana mirando y cuidando mi casa. No hay derecho a vivir así".

Pedro, que tiene más de 60 años y varios en el barrio, dijo que hace un tiempo Villa Castells se convirtió en uno de los lugares preferidos por los ladrones. En su mayoría son motos que pasan a toda hora del día, buscando la oportunidad para ingresar a un domicilio, ya sea cuando un vecino está ingresando su vehículo o de la manera que sea.