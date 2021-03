En La Plata le ponen ritmo a la vacunación: "Me la doy yo, te la das vos"

El Conicet La Plata promueve la inmunización contra el Covid-19 mediante una producción musical en la que se alude a la eficacia de las vacunas y la necesidad de que toda la población se aplique las dosis correspondientes para paliar los efectos de la pandemia, se informó en un comunicado.



"Danza de la vacunación" es el nombre que recibe el tema musical, basado en Dança da Vacinaçao, una canción ideada por el investigador Daniel Youssef Bargieri del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de San Pablo, Brasil, quien a su vez tomó la melodía original de Dança da solidão, del cantautor brasileño Paulinho da Viola.



"Vacunación, vacunación, me la doy yo, te la das vos y toda la población", señala la letra del tema; luego agrega: "Las vacunas ya existen, eficaces y seguras" y concluye: "la vacuna es la solución".



El organismo precisó que "aunque la vacunación cuenta con más de dos siglos de historia e infinidad de estudios y logros que la respaldan como la más importante acción sanitaria preventiva contra la propagación de enfermedades, no está exenta de la mirada de grupos detractores que difaman y niegan su eficacia".



El Conicet consideró que esos sectores "ponen en riesgo la inmunidad de rebaño, es decir, la seguridad colectiva que se alcanza cuando un porcentaje mayoritario de la población está fuera del alcance de los agentes que las provocan, cubriendo incluso a aquellos que, por algún motivo, no pueden recibir la vacuna".



Se analizó además que "en un año en que la lucha contra el Covid-19 se libra de la mano de esta acción sanitaria, contar con información clara y veraz se torna esencial" y se destacó que "por eso, para contrarrestar la postura antivacunas y sus consecuencias, han surgido en el mundo acciones y campañas de divulgación científica de las más variadas, y el CONICET La Plata se tomó la iniciativa con una muy particular: una canción cuya letra insta a todos los ciudadanos a inmunizarse contra el coronavirus".



Así, compartiendo esta iniciativa, el área de Relaciones Institucionales del Conicet La Plata tradujo la letra y grabó su propia versión interpretada por Sergio Minni, integrante de la planta administrativa del organismo, en la voz, y de Bruno Fitte, becario del Conicet en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (FCV, UNLP), en guitarra y flauta.



La edición del video, en tanto, también estuvo a cargo de Relaciones Institucionales, y cuenta con imágenes de la campaña de vacunación de Presidencia de la Nación.



La producción ya puede verse a través del canal institucional de YouTube en https://www.youtube.com/watch?v=Yt5vs_OfcT4 y desde el Conicet afirmaron que esperan que, con su ritmo pegadizo, "el mensaje que transmite llegue a muchos rincones y se convierta en el hit de la pandemia".