Fue a la Guardia porque su nieto tenía fiebre y no lo dejaron entrar: la llamaron cuatro horas después

Soledad De la Fuente no sale de su asombro. Es que lo que le tocó vivir hoy a su madre y a su sobrino no sabe cómo calificarlo. Y necesita que se sepa para que no le vuelva a suceder a nadie más.

"Mi sobrino tiene una discapacidad y hoy estaba con la abuela, mi mamá, cuando levantó fiebre: tenía 39,5 de temperatura", arrancó con su diálogo y describió al niños, de 13 años, de una gran contextura física.

La abuela decidió llevarlo a la Clínica del Niño, en 10 y 63, aprovechando que hace pocas semanas les salió el trámite en IOMA y desde entonces tiene cobertura médica ante cualquier evento, como el de hoy.

"Al llegar no lo dejaron entrar, le dijeron que espere en la puerta porque al tener fiebre era sospechoso. Pero ni le tomaron la fiebre, se quedaron con la que dijo mi mamá", continuó.

Luego, promediando su relato, contó que la mujer les pidió una silla de ruedas porque no sabía a dónde ir. "Le dijeron que esperen en la puerta o en el auto, porque no podía entrar. Y le pidieron el número del celular para llamarlos cuando esté disponible un consultorio".

Pero como la mujer no tenía auto, esperó un rato en la puerta. Y se fue. "Eran las tres de la tarde y hacía mucho calor, el nene se empezó a marear y decidió llevarlo al Hospital de Niños", dijo, molesta e indignada.

"En el hospital le tomaron la fiebre, le sacaron una placa y le dieron una medicación para bajarle la fiebre. A la hora ya estaba de regreso en casa, a la espera de su evolución en las próximas 48 horas", relató De la Fuente desde su casa.

Lo más curioso de todo es que a las 19:30, tres horas y media después de haber concurrido a la Guardia de la Clínica del Niño, sonó el celular para que ingresara. "No le dijimos nada porque la secretaria no tiene la culpa, pero le advertimos que ni a un perro pueden tratar de esta manera", cerró su denuncia a la espera que no vuelva a repetirse.