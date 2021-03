Senador chileno propone donar vacunas a un pueblo en Argentina

Un senador chileno propuso donar vacunas a la Argentina para inmunizar a la ciudad santacruceña de Río Turbio y remarcó que "para esto primero se requiere la voluntad del Gobierno argentino de aceptar esta probable colaboración". La iniciativa de donar 15 mil dosis fue elaborada por el legislador de la Cámara alta Carlos Bianchi Chelech, representante de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

"Desde Río Turbio me hacen llegar la información de que había una gran preocupación de la población porque todavía no fueron vacunados y que había una cantidad significativa de fallecidos en los últimos 20 días", explicó el senador trasandino.

En declaraciones a la prensa, Bianchi Chelech contó que se comunicó con el canciller de Chile, Andrés Allamand, para explicarle que la propuesta se basa en que "hay 40% de población chilena en Río Turbio y que Río Turbio siempre ha contribuido a Chile: en temas laborales, económicos, atención, abastecimiento, estudio".

"Es lo mínimo que podíamos hacer viendo la realidad. Pero para esto primero se requiere la voluntad del Gobierno argentino de aceptar esta probable colaboración y también la de la distribuidora", remarcó el legislador.

Al justificar la propuesta, precisó que "Chile adelantó la compra de las vacunas, cuando los laboratorios no sabían si salían. Por eso hubo un gran abastecimiento de vacunas" y señaló que el país trasandino "ya ha donado a Ecuador y Paraguay 40 mil vacunas". "Me parece razonable que podamos contribuir. Es una cantidad que no va a dejar a Chile sin vacunas", añadió.

Finalmente, Bianchi Chelech señaló que intentará que el Senado le pida formalmente a la Cancillería chilena que inicie conversaciones con el Gobierno argentino para poder concretar la donación destinada a Río Turbio.