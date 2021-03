Un colegio platense no permite comenzar las clases a alumnos que deben cuotas y los padres estallaron

La reanudación de clases en los colegios del país, en Provincia fue esta semana, que coincidió con el comienzo del ciclo lectivo 2021 en medio de fuertes protocolos por el Covid-19, arrancó algo convulsionada en una institución de la Región.

Padres del Colegio Monseñor Rasore (46 entre 7 y 8) se mostraron muy molestos por una medida adopatada por las autoridades de la institución. Se trata de la notificación para los alumnos que adeudan cuotas del año pasado más la matrícula actual de no permitirle el ingreso al establecimiento.

Si bien en la notificación se menciona claramente que quienes tengan deudas puede realizar un convenio de pagos y así poder concurrir con los seguros correspondientes, la situación generó mucha bronca en padres.

"En razon del comienzo de clases y existiendo deuda por falta de pago de aranceles del ciclo 2020 y matrícula 2021 y no habiendo cancelado la misma o no habiendo firmado convenio de regualización de pago a cuenta, se les notifica que deber{an concurrir al Colegio para el pago de las sumas adeudadas y completar el trámite de inscripción", indica el papel que se le envió a los padres.

Allí se detalla que "conforme se informara en notificaciones anteriores, hasta tanto no se regularice la forma de pago de la suma adeudada, el alumno/a no podrán ingresar al establecimiento en el comienzo del ciclo lectivo por no contar con los seguros pertinentes".

EN OTROS COLEGIOS TAMBIÉN

En redes sociales se replicaron esta semana distintos mensajes de padres de La Plata en donde se expresaban situaciones similares. Los mismos correspondían a los colegios Nuestra Señora del Vale y Santa Lucía. "No dejaron entrar a un pibe porque los padres se atrasaron en la cuota. Repito: no dejaron entrar a un pibe porque los padres se atrasaron con la cuota! Adelante de todos los otros nenes. Lloró.", escribió un papá indignado.