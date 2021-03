Coronavirus: fallecieron dos médicos porteños que aún no habían sido vacunados

Una médica del Hospital Fernández y el jefe de Cirugía plástica del Quemados fallecieron en los últimos cinco días a causa de coronavirus mientras el jefe de Endocrinología del Hospital Ricardo Gutiérrez ingresó ayer a la Unidad de Terapia Intensiva, todos a la espera de ser vacunados, confirmaron personal de Salud y el Ministerio de ese área porteño.



"María Rosa Fullone, de 56 años, era médica generalista del Servicio de Emergencias del Hospital Fernández, había entrado en la primera tanda de vacunación por estar en la primera línea de atención, pero no quiso vacunarse y después tomó turno para el 23 de febrero, pero el 19 se enfermó con Covid", informaron hoy a Télam fuentes del Ministerio de Salud porteño.



Según precisaron las fuentes, "tuvo una insuficiencia respiratoria, ingresó a Terapia Intensiva y cuando estaba mejorando, tuvo una hemorragia cerebral y falleció ayer".



Fullone era especialista en Dermatología, madre de tres hijos y hacía más de una década que tenía su propia clínica de Dermatología y Medicina Estética en el barrio porteño de Devoto.



En tanto, el médico Carlos Sereday, de 65 años, jefe de cirugía plástica del Hospital de Quemados, falleció el sábado pasado, según confirmó a Télam personal de salud.



Con más de 30 años de trayectoria, Sereday era médico especialista en cirugía reparadora y quemados.



Además, era miembro titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica (Sacper) e integrante activo de Burn Care and Reconstructive Surgery Medical Group. También coordinaba el área de Cuidados de Pacientes Quemados de OSDE y Swiss Medical Group.



"Ya murieron 17 trabajadores de la salud de hospitales públicos de la Ciudad desde que comenzó la pandemia, 10 son enfermeros, el resto médicos y empleados, ya no sabemos más qué hacer", dijo hoy a Télam el enfermero del Hospital Durand y Casa Cuna, Héctor Ortiz, integrante del gremio ATE.



A su vez, fuentes agremiadas de ATE y psicólogos del Hospital Álvarez confirmaron hoy a Télam que Ignacio Bergadá, jefe de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ingresó recientemente a Terapia Intensiva por coronavirus y "no estaba vacunado".



Al respecto, Héctor Ortíz dijo: "Seguimos con hospitales que se están cayendo, hay robos, violencia, personal de enfermería escaso y mal pago, ascensores que no funcionan".



"Yo tengo 37 años de antigüedad y tampoco pude acceder a la vacuna contra el Covid", agregó, y aseveró que hacen "responsable al gobierno porteño de estas muertes y los vamos a querellar".



En medio de la polémica por las demoras en la vacunación contra el coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires para personas mayores de 80 años, personal de salud y docentes de la Ciudad, el ministro Fernán Quirós se quejó por faltantes en la entrega de vacunas.



Por su parte, desde el Ministerio de Salud local afirmaron a Télam que resta vacunar un 30% del personal de salud pública, privado e independientes, que suman en total 160 mil personas.