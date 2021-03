Lanzan el “Peronismo Republicano”, un sector cercano a Cambiemos

La denominada “pata peronista” de Juntos por el Cambio tendrá la semana que viene su bautismo de fuego, cuando salga a la cancha y se presente en sociedad el “Peronismo Republicano”, de la mano de sus principales armadores: el ex senador nacional Miguel Angel Pichetto, la senadora provincial Claudia Rucci y el ex intendente de San Miguel, Joaquín De La Torre.

El encuentro será el próximo jueves 11 de marzo a las 18 en el Predio Los Indios del Club de Rugby San Miguel.

El acto será encabezado por Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto; el ex intendente de San Miguel y ex ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre; y le legisladora, Claudia Rucci.

La denominada pata peronista de Juntos por el Cambio apunta a consolidar un espacio que busca seducir a dirigentes del PJ desencantados del oficialismo y cobijar a quienes participaron en las elecciones de 2019 del armado de Roberto Lavagna.

No es el único sector que busca reclutar a peronistas no K que se muestran refractarios a reiterar su apoyo al Gobierno. En eso andan distintos dirigentes cercanos al duhaldismo que conformaron el grupo Sumar. En las últimas horas también volvió a escena el ex ministro del Interior Florencio Randazzo, dispuesto a trabajar en un armado que reclute a los peronistas desencantados.

En Juntos por el Cambio, además de la pata PJ a punto de lanzarse, está en pleno debate la idea de seducir a parte del electorado peronista en busca de darle pelea al oficialismo en los comicios legislativos que se vienen. De hecho, un amplio grupo de dirigentes empuja a Diego Santilli, de perfil peronista, para que encabece la lista de diputados nacionales.