Piden que se preserve “la salud de las pymes”

Dirigentes del sector industrial pyme expresaron su preocupación por el avance de la pandemia y las medidas restrictivas que consideran “necesarias” para contenerla, aunque aclararon que las pymes bonaerenses “no tienen margen para otro cierre”.

Así lo expresó el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, al explicó que “vemos con mucha preocupación el avance de la pandemia y su intensidad. Apoyamos toda medida tendiente a preservar la salud de los bonaerenses, pero también teniendo en cuenta la salud de las empresas”.

Siro explicó que desde todos los sectores representativos de las pymes bonaerenses comprenden la medida restrictiva sobre los cierres de madrugada, pero aclaró que “no sirve de nada limitar el horario de la actividad gastronómica si a la vuelta de la esquina tenemos una reunión de 50 personas sin ningún tipo de protocolo”. Y sentenció: “Si no logramos limitar la actividad clandestina, la medida no tiene sentido, al contrario, juega en contra porque en los locales habilitados hay protocolos”.

El empresario platense enfatizó que “el comercio y la industria no son vectores de contagio porque se aplican protocolos rígidos de cuidado con un costo para el comercio”. Por lo que estimó que no será necesario el cierre, porque “lo que justificó eso fue poner el sistema de salud en condiciones”. “El sector productivo bonaerense no resiste un escenario como el de marzo de 2020, no se justifica”, indicó.