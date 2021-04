Una grieta que se amplifica en la Ciudad: peatones versus conductores

Si hay una “grieta”, histórica e insalvable, es la que separa, en el escenario del tránsito de esta ciudad, a conductores y peatones. Un estudio realizado por expertos viales sobre el respeto a las normas en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano dio cuenta de que ambos grupos se inculpan mutuamente por la falta de respeto a las leyes de tránsito y circulación. En La Plata, vecinos consultados por este diario, coincidieron en que, en líneas generales, las regulaciones no las cumplen ni quienes manejan un coche ni quienes van a pie.

El relevamiento que tuvo lugar en el área metropolitana indicó que el 41 por ciento de las personas consultadas consideraron que los peatones son los más respetuosos de las normas, en tanto que un 33 por ciento señaló que conductores y transeúntes acataban en igual medida y sólo un 26 por ciento opinó que los más apegados a la ley eran los automovilistas.

De acuerdo a lo que remarcó el equipo de especialistas de Cecaitra, la cámara que nuclea a empresas productoras de software vial y que se encargó de llevar adelante el sondeo, que cuando se les preguntó puntualmente a los conductores si se consideraban mejor peatón o mejor conductor, el 42 por ciento sostuvo ser igual de respetuoso, un 41 por ciento dijo ser más respetuoso como conductor y un 17 por ciento afirmó ser más respetuoso como peatón.

El 25 por ciento de las víctimas de tránsito son peatones, según especialistas

En tanto, cuando se consultó a los peatones cuán respetados se sentían por los conductores, el 70 por ciento dijo “nada o poco”, el 20 por ciento “algo” y sólo el 8 por ciento “muy respetado”.

Los técnicos que llevaron adelante la consulta aseguraron que en la Argentina el 25 por ciento de las víctimas de tránsito son peatones y recordaron que, según el Código de Tránsito, los conductores de vehículos deben dar prioridad a los peatones que cruzan correctamente la calzada por las esquinas o sendas peatonales, y con el semáforo a su favor donde lo hay.

La ciudad del “vale todo”

Un equipo de EL DIA encuestó tanto a conductores como a peatones y mientras que la mayoría apuntó a los automovilistas como los máximos desobedientes de las normativas viales también hay quienes responsabilizaron más a los peatones. Una minoría de los vecinos consultados precisó que las culpas son “compartidas”.

Las faltas más comunes que cometen, por caso, los peatones, son muy fáciles de detectar en cualquier momento pico del día desde una esquina céntrica de la Ciudad. Por lo general, no cruzan por la senda que los habilita, sino por cualquier parte de la vereda que no es el cruce establecido; hay innumerables casos también de personas que se lanzan al asfalto no con la luz del semáforo que les corresponde sino con la que da paso a los vehículos.

En cambio, la infracción más reiterada por parte de los conductores en relación a los peatones es la de no darle la prioridad que tiene por derecho el que anda a pie, tanto que una escena por demás común es la que protagonizan los automovilistas que disponen de luz verde para doblar y no dejan pasar primero al peatón, como tendría que ser según las normas.

“Andar en auto es tener poder en esta sociedad y la violencia también está en el tránsito”

“Andar en auto es tener poder en esta sociedad y la violencia está también en el tránsito”, aseguró María Dolores Ruiz, profesora de la cátedra Transporte de la facultad de Ingeniería de la UNLP y jefa de Tránsito de Vialidad provincial. La ingeniera civil dedicada a buscar la manera de conseguir centros urbanos más “vivibles”, sostuvo que los autos ocupan “demasiado” espacio en relación al espacio determinado para circular.

“Hay que buscar una ciudad donde la gente pueda vivir; es más, habría que dejar el auto y apuntar más a la movilidad de peatón o de ciclista, es decir, a los vehículos no motorizados, pero para eso tendría que haber un muy buen sistema de transporte público, que ocupa menos espacio y lleva a mucha más gente”, explicó Ruiz.

Para la especialista, la imprudencia en La Plata está repartida entre conductores y peatones. “Es muy común ver gente que cruza la calle mandando mensajes por el celular; y a la vez los automovilistas no suelen darle la prioridad a los peatones, como debería ser”, destacó.

“Peatones somos todos”, resalta entre sus consignas la reconocida ong de prevención de accidentes de tránsito Luchemos por la Vida. La entidad sigue de cerca el comportamiento de todos los sectores que componen el campo vial y entre sus últimas estadísticas se encuentra una muestra preocupante: el 94 por ciento de los transeúntes, es decir, casi la totalidad, cruza incorrectamente en esquinas de calles semaforizadas.