La industria local sufre por el ausentismo, que se disparó tras las Pascuas

El fuerte crecimiento de los casos de coronavirus, que ayer superaron una vez más los 25.000 infectados, mantiene en jaque al sector productivo, desde donde afirman que a los problemas que acarrean por la pandemia respecto a la producción y ventas se sumó un fuerte crecimiento de los contagios y el ausentismo después de la Semana Santa, que mantiene a algunos sectores al límite y también ha generado faltantes de materia prima.

“La situación es muy difícil y promovemos el cuidado individual de la gente, los proveedores y empresarios, que se cuiden y cuiden al prójimo porque si no la pandemia va a arrasar con la salud y el trabajo de los bonaerenses. Pero el contexto afecta a la producción, porque a la problemática de los exceptuados que no van a trabajar, para los que pedimos que se vacune a los que están cobrando un salario, se suma que después de Semana Santa hubo mucho contagio social, porque en las empresas no se producen casos. Hay protocolos estrictos y se cumplen”, explicó a EL DÍA Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA).

“La prioridad es la vida y la salud, por eso nos reunimos con la ministra de Trabajo provincial para conformar una mesa de trabajo porque nos preocupan conflictos sindicales que se desataron en fábricas del sector lácteo en la Provincia o sindicatos que impedían entrar y salir de parques industriales porque eso atenta contra la supervivencia del sector productivo y el trabajo de los bonaerenses”, agregó el empresario platense.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Hugo Timossi, le dijo a este diario que “no hay líneas de producción paradas, lo que sí es notorio y problemático que hay cada vez más contagiados fuera de la industria y hace que crezca el ausentismo, porque uno de aísla y quizá implica a otros 3 o 4. Pero trabajar dentro de la industria es una salvaguarda, porque se trabaja con todos los protocolos. En nuestra empresa en particular no tuvimos un solo infectado y eso pasa en muchas fábricas de la Región. Se aprobó que los mayores de 60 que estén vacunados puedan volver a trabajar, pero por ahora es lento el regreso”.

Para Fernando Magno, titular de Apymeco, la entidad que nuclea a las pymes constructoras de la Región, el sector sufre diferentes problemas derivados de la pandemia y la inflación. En diálogo con este diario, explicó que “hay proveedores que tienen faltantes de materia prima siderúrgica que están licenciando gente porque no tienen con qué trabajar, porque faltan hierro de construcción y derivados, como chapa fina y otros. Pero también se dispararon los costos en dólares más inflación. Por ahora no hay obras ni fábricas paradas, pero si un gran ausentismo, que se incrementó después de Semana Santa que se dio por contagios sociales. Por eso la vuelta a fase 3 en la Región el sector vive con incertidumbre por el futuro de la continuidad laboral”.

En términos de actividad económica, el país sufrió en 2020 su peor caída desde la crisis de 2002. La economía retrocedió 10 por ciento, según el EMAE del Indec, tras los derrumbes de abril y mayo, que alcanzaron el 25% y 20% anual, respectivamente, en plena cuarentena por la pandemia.