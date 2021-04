Volvió Vidal, criticó a Alberto F. y habló sobre su futuro político

Decidida a levantar el perfil bajo que había mantenido desde el final de su mandato en la Provincia y de regreso al centro de la escena política, María Eugenia Vidal presentó ayer su libro Mi camino. Un lanzamiento virtual -por redes sociales y en un marco austero, sin público presente- en el que aprovechó para criticar con dureza al gobierno de Alberto Fernández por su gestión de la pandemia, pero donde evitó definiciones concretas sobre su futuro político.

“El Presidente no admite que se equivocó. Hoy estamos así porque el plan de vacunación no funcionó. Por eso llegamos hasta acá”, disparó la exgobernadora y completó sobre la campaña de vacunación: “El año pasado nos encerramos porque no había vacuna y porque el sistema de salud tenía que ser fortalecido. Yo acompañé. Este año sí hay vacunas, pero no hay vacunas en nuestro país”.

En su reaparición pública, Vidal interpretó que hoy “la grieta no está tanto en dos espacios que pensamos distinto, sino que en los últimos años se abrió una brecha cada vez más grande entre la gente y la política” y puso como ejemplo el escándalo del Vacunatorio VIP que determinó la renuncia forzada del entonces ministro de Salud, Ginés González García: “Ver chicos de 18 años, militantes K que se habían vacunado mientras los adultos mayores seguían esperando. Esa es la grieta entre la política y la gente”, criticó la exmandataria provincial que, no obstante, pidió apostar por el “consenso” con el oficialismo.

De cara a las elecciones de medio término, la exgobernadora evitó hablar de candidaturas. Pues consideró que en un contexto como el actual “no corresponde”, aunque anticipó que “sea o no candidata, le voy a poner el cuerpo. Lo que vaya a ser lo va a definir la gente”. Y dijo que “no” se arrepiente de haber rechazado el denominado “plan V”, es decir, su candidatura a la presidencia en 2019, en lugar de Mauricio Macri.