Bianco: "Se habrán vacunado en Provincia porque era el sistema más eficiente"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al hecho de que más de 75 mil personas residentes de la Ciudad de Buenos Aires fueron inmunizadas en la Provincia desde que comenzó la campaña de vacunación contra la Covid-19 y lo atribuyó a que el sistema bonaerense "es más eficiente".

"Vacunamos en la Provincia a muchísima gente que tiene documento en la Capital y que trabaja en provincia o puso la dirección en provincia. Muchos dirán que no corresponde. Bueno, habrán venido a vacunarse en provincia porque era el sistema más eficiente", aseveró el funcionario en una entrevista.

El jueves pasado, el Ministerio de Salud detectó a través de un cruce de datos entre el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y los ciudadanos vacunados en territorio bonaerense que 75.901 dosis de la provincia de Buenos Aires se aplicaron a residentes de la Capital Federal.

"No le vamos a estar pidiendo una certificación ante escribano para que nos digan dónde viven. Hay mucha gente que vive en otro lugar distinto de donde tiene la dirección en el documento. Por ahí hay gente que hasta hace 3 años vivió en CABA, luego se mudó a la provincia y no hizo el cambio de documento", graficó Bianco. Sostuvo que la prioridad de la administración de Axel Kicillof "es salvar vidas, no andar vigilanteando a ver si corresponde o no corresponde" ya que deben "vacunar a la mayor cantidad de gente posible".

"Obviamente, hay que evitar que se cuelen en la fila, que hagan truchadas, pero no podemos poner un fiscal por persona porque si no, no vacunaríamos a nadie", remarcó. Luego, puso se relieve que ya se vacunó en la provincia a más de 2.600.000 personas y planteó: "Si nos pusiéramos exquisitos y burocráticos, el sistema de vacunación no hubiera funcionado".

"Nuestro plan es absolutamente ejemplar. Abrimos un canal de denuncias para irregularidades y todo lo que se denunció son cosas mínimas, puntuales y en la mayoría falsas. No hay irregularidades salvo dos o tres casos paradigmáticos, como la piba que se vacunó en Merlo. Truchó un certificado, se denunció penalmente", finalizó.