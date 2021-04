Se volvió a disparar el dólar blue en el arranque de semana

El dólar en el mercado informal inició la semana con otro fuerte salto de 6 pesos, que se suma al avance ya de 17 pesos acumulado desde principios de este mes, donde rompió un largo tiempo de calma. Ayer se vendió en las cuevas de la city porteña a 158 pesos, máximo valor desde mediados de enero último.

Distintas razones aducen los economistas y operarios de cambio. Para Sergio Chouza, el dólar blue está teniendo una dinámica asociada al “ruido” generado en el mercado bursátil por la “insuficiente renovación de la primera licitación de abril realizada por el Banco Central; quedaron en la plaza entre U$S100 y U$S 150 millones, que fueron saliendo del país vía mercado de bonos. Eso presionó a las cotizaciones financieras y eso replicó en el canal informal”.

Además, el economista explicó al diario Ámbito Financiero que “después de seis meses de estabilidad en este segmento, con una inflación acumulada superior al 20 por ciento. También cree que la segunda ola de Covid-19 puede influir porque “afecta todas expectativas de rebote económico.

Según el economista Aldo Abram “la demanda de pesos está cayendo cada vez con más fuerza por la incertidumbre que están trayendo las demoras en el acuerdo con el FMI y el impacto de la segunda ola de Covid”.

Por su parte, el valor del dólar en los mecanismos financieros para inversores más sofisticados operó también en alza. El denominado “contado con liquidación” (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 0,3 por ciento, a 153,67 pesos por unidad.

Mientras, el “dólar bolsa” o “dólar MEP” -que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlo y se venden en dólares- subió el 1,3 por ciento, a 150,27 pesos por unidad.

La cotización del dólar oficial culminó ayer en un promedio de $ 98,88, con una suba de 10 centavos respecto del cierre del viernes.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense avanzó 15 centavos respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $93,27.

Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 128,54 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35 por ciento sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 163,15.

acciones, para arriba

Mientras, el índice S&P Merval subió 1,18 por ciento, alentado por el buen rendimiento de los papeles del sector bancario, en una jornada en la que las acciones de empresas argentinas en Nueva York marcaron alzas de hasta 7,7 por ciento.

En la plaza porteña, las ganancias de las acciones líderes fueron encabezadas por Grupo Financiero Galicia (4,34 por ciento); Transener (3,72 por ciento); Cresud (3,60 por ciento); Banco Francés (3,31 por ciento); y Banco Macro (3,22 por ciento).

En el NYSE, los ADR de las empresas argentinas finalizaron la sesión con mayoría de subas lideradas por Corporación Amércia (7,7 por ciento); Ternium (4,9 por ciento); Tenaris (3,6 por ciento); Cresud (3,3 por ciento); y Globant (2,8 por ciento).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares marcaron alzas de hasta 50 centavos de dólar, mientras que la deuda en en pesos anotó una baja de entre 0,10 por ciento y 0,60 por ciento, tanto para el tramo CER como para los floaters. El riesgo país retrocedió 1,1 por ciento hasta los 1.561 puntos básicos.

Las cotizaciones de la soja y el maíz superaron en el mercado de Chicago los U$S 576 y U$S 267 la tonelada, respectivamente, los valores más altos en casi ocho años. El precio de la oleaginosa sumó así la décima jornada consecutiva en alza, al marcar un incremento de U$S 10,75 en U$S 576,51 la tonelada.