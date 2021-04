En la Provincia vuelven a la carga por “medidas drásticas”, al menos por 15 días

Medidas drásticas por al menos 15 días en la zona metropolitana -que integran la Capital Federal, el Conurbano y el Gran La Plata-, incluyendo un cierre total para evitar que colapse el sistema de salud en medio de la segunda ola de coronavirus. Eso es lo que pretenden en la provincia de Buenos Aires a partir del sábado próximo, cuando hayan vencido las restricciones vigentes. Así lo anticipó ayer el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, al alertar sobre una “situación crítica” y que para doblegarla se necesitaría “un cierre muy fuerte de la circulación de personas y, por lo tanto, del virus”.

La advertencia se dio en la víspera de la reunión que el Gobierno nacional mantuvo con expertos (ver página 5) ante el avance exponencial de los contagios, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿Qué entiende Gollan por medidas drásticas? “Bajar la circulación a un nivel donde dejemos lo mínimo indispensable para la vida cotidiana”. Es decir, restricciones similares a las que rigieron durante la cuarentena del año pasado, “aunque con algunas diferencias, porque tenemos vacunas y porque hay numerosos municipios que no integran el AMBA y que no están con semejante nivel de gravedad, lo que les permite, incluso, continuar con la presencialidad en las escuelas”, explicó.

El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, fue otro de los funcionarios de Axel Kicillof que remarcó la necesidad de “reducir la cantidad de casos para que el sistema de salud logre atender a todos”, un objetivo que, admitió, hasta ahora es “muy difícil de conseguir”.

También el ministro de Seguridad, Sergio Berni, pidió ir hacia limitaciones más estrictas: “Lo más prudente es cerrar” porque “nadie puede garantizar qué va a pasar”, dijo e insistió con que esa reducción debe ser total.

Según Berni, para que las nuevas restricciones surtan efecto “tiene que haber una regla generalizada, sino empezamos con las excepciones y eso genera incumplimiento de la norma”.

Incluso, el jefe de la seguridad provincial propuso suspender los partidos de fútbol, porque “si un bar, un shopping o cualquier Pyme tienen que cerrar, me parece que el fútbol no puede ser la excepción. Esas violaciones o esos bypass de la ley generan un malestar generalizado”.

Para Berni, este deporte “no es la vida, ni la muerte de nadie” y cargó contra los “lobistas que generan fortunas atrás de la pelota intentando justificar que esto contagia y que aquello no”, para después repetir que “si empezamos con las excepciones terminamos como en la cuarentena del año pasado”.

Datos que preocupan

Inflexibles en su pedido de medidas más duras, en el Gobierno de Kicillof consideran que otras dos semanas de “cierre fuerte” serían suficientes para evitar el temido colapso sanitario.

Pero, como enfatizó Gollan, “si no se toman decisiones firmes y no avanzamos con la vacunación, la imagen de saturación va a ser completa. Esto que está pasando en el AMBA, empieza a pasar en muchas ciudades del interior del país. La situación es gravísima, con un punto de saturación muy fuerte”.

No solo la cantidad de contagios -la Provincia registró ayer 8.884 nuevos casos- preocupa a las autoridades sanitaras. Sino también que esa virulencia se traduzca en un dramático aumento de las internaciones por Covid-19, lo que ha elevado hasta en un 300 por ciento la demanda de oxígeno en los hospitales y lleva a regiones del AMBA a tener “un 85 por ciento de ocupación” de camas. Aunque, tal como apuntó el ministro de Salud provincial, “por momentos los centros de salud están al 110 por ciento de ocupación porque quedan 3 camas, llegan 10 pacientes en un rato, ubicás a 3 en las camas libres mientras a los otros los sostenés hasta que buscás la derivación. Ocurre que ahora las derivaciones cuestan cada vez más”.

Para justificar su pedido de “medidas drásticas”, Gollan aseveró que en la actual situación de extrema saturación hospitalaria en el AMBA, se corre un riesgo muy concreto de colapso, que no solo afecta a quienes contraen Covid-19. Pues “cuando colapsa el sistema, el que tuvo un infarto, el que se accidentó, el que tiene un ACV no encuentra lugar en el hospital y no te van a buscar a tu casa porque no hay más ambulancias”.

Hoy, esa saturación todavía encuentra respuestas en los traslados de pacientes entre jurisdicciones, que en lo que va del mes casi que se cuadruplicaron, al pasar de los 538 realizados a comienzos de la pandemia a las 1.940 derivaciones de la actualidad. Se busca, de ese modo, garantizar la disponibilidad de camas críticas, teniendo en cuenta que “más del 70 por ciento de los pacientes internados en las terapias intensivas de la Provincia están allí por coronavirus, y que las camas críticas son necesarias también para personas con patologías cardiovasculares o con algún trauma por accidentología. Por eso realizamos derivaciones desde el Conurbano a los lugares donde haya disponibilidad de camas”, explicó al respecto el director provincial de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes del ministerio la cartera sanitaria provincial, Héctor Canales.

En la Provincia suman un último dato inquietante. Es el que tiene que ver con el nuevo perfil de enfermos críticos que desarrollan las nuevas variantes del virus SARS-COV-2 y que ayer describió Gollan: “Son pacientes jóvenes, de 40, 42 o 45 años graves, que antes tardaban en dar síntomas y luego se mejoraban, pero que ahora -sobre todo aquellos con enfermedades preexistentes-, en cosa de 3 o 4 días, mueren”.

Tanto Berni como Gollan salieron a pedir por la suspensión de los partidos de fútbol