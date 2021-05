El audio que revela cómo ofrecía las dosis anti Covid el empleado del vacunatorio de Berisso

El escándalo que causó la detención de un hombre de 48 años, que trabaja en el centro de vacunación de Berisso de 5 entre 164 y 165 y vendía vacunas anti Covid sigue dando de qué hablar. Ahora se conoció un audio que revela cómo el acusado de los delitos de hurto agravado y tentativa de estafa ofrecía las dosis.

En la charla telefónica a la que tuvo acceso este diario se escucha a quien sería e imputado decir: "Te voy a decir la verdad, no quiero que me agradezcas. No soy pendejo ni boludo. Sé que esto no se hace y es gratis, pero estamos en un conflicto que no nos pagan hace 4 meses ya. Vamos todos los días a laburar y no nos pagan". Luego agrega: "Por eso lo hacemos, pero no nos gusta. Tampoco me quiero justificar. Si querés agradecerme bienvenido sea el agradecimiento, pero no es lo justo, no me siento cómodo".

La conversación con el presunto comprador de las dosis sigue así: "Decime a qué hora te liberás, y por qué zona te queda cómodo que yo me acerco". Y le aclara que "lo único que te digo es que tengo 4 dosis ahora, porque no había más. Las tengo en la heladera".

Cabe destacar que al vendedor de las vacunas lo encontraron con cinco dosis de la Sinopharm y otros insumos médicos. La causa se inició en los últimos días cuando se tomó conocimiento de una serie de audios del presunto empleado infiel, donde aparentemente ofrecía a la venta dosis de Sinopharm por 5.000 pesos.

Según sus dichos en el audio, más allá de que sabía que su conducta no era legal, actuaba ante la supuesta falta de pago de su remuneración como empleado de la Comuna. Precisamente, la administración local fue la que radicó la denuncia y rápidamente efectivos de la DDI La Plata y SubDDI Berisso montaron una falsa operación para agarrar al sospechoso con las manos en la masa.

Voceros del caso indicaron que una mujer lo citó en el Parque Cívico, donde, ante la desesperación por la falta de vacunas para sus familiares, le iba a comprar algunos “frasquitos”. La celada ya estaba en marcha. El horario del encuentro fue pactado para las 16 y todo estaba preparado al detalle.

Las cámaras municipales apuntado exactamente al lugar de la reunión y varios agentes encubiertos estaban diseminados por las inmediaciones. El acusado, que fue identificado por sus iniciales L. J. A., llegó al predio a bordo de un taxi.

Vendedor y compradora se sentaron al pie de un monumento y empezaron a charlar. Fue allí cuando, desprevenido, terminó esposado y preso. En una bolsa, aclararon voceros cercanos a la investigación, encontraron las cinco vacunas Sinopharm, un total de 12 ampollas de la misma dosis, pero vacías, jeringas y un refrigerante de frío. Además le secuestraron su teléfono celular y dinero en efectivo.

Al parecer, la sustracción de las vacunas se registró el pasado 5 de mayo. Ahora, aclararon, se va a peritar todo lo incautado para saber si realmente la evidencia puesta a disposición de la Justicia corresponde al material ingresado desde el exterior para la lucha contra la pandemia. El caso, demás está decirlo, generó una enorme repercusión en la vecina ciudad.