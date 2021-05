Se agrava el conflicto entre Israel y las milicias de Hamas

TEL AVIV

Los enfrentamientos entre los grupos armados palestinos en la Franja de Gaza e Israel han causado al menos 70 muertos y provocaron ayer la movilización de la comunidad internacional para evitar una violencia “a gran escala”.

El movimiento terrorista islámico Hamas, que gobierna Gaza, anunció una andanada de 130 cohetes contra el territorio israelí, con lo cual el número de proyectiles lanzados desde el enclave palestino se eleva “aproximadamente” a 1.500 desde que el conflicto empezó a disparar, el pasado lunes, según el ejército israelí.

Hamas advirtió que este nuevo ataque era una respuesta a la destrucción de un gran edificio de una decena de plantas en Gaza, donde estaban situadas, entre otras, las oficinas de la cadena de televisión local Al Qods.

Los ataques fueron constantes a lo largo del día, a uno y otro lado de la frontera. En la Franja de Gaza murieron 65 personas, de las cuales 16 eran niños.

A 15 floors tower in the heart of Gaza just got targeted #gazaunderattack Video from my window pic.twitter.com/DIsA5ZCb0y

Del lado israelí se informó de al menos siete víctimas fatales. Un soldado murió por el disparo de un misil antitanque y un niño de seis años tras la explosión de un proyectil en Sederot.

El ejército israelí informó de una alerta de disparos de cohetes en el norte de Israel por primera vez desde el inicio de los enfrentamientos. Hasta ahora los objetivos se habían circunscripto al centro y sur del país.

Hamas también reconoció la muerte de varios comandantes, entre ellos Bassem Issa, jefe de su rama militar en la ciudad de Gaza.

INQUIETUD MUNDIAL

Son los combates más intensos desde la guerra de 2014, lo que llevó a EE UU a anunciar el envío de un emisario a la región, y al presidente Joe Biden a afirmar que Israel “tiene derecho a defenderse” (ver aparte).

Por su parte, Rusia solicitó la reunión urgente del Cuarteto para Medio Oriente, que también agrupa a la Unión Europea y a la ONU.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió durante una visita a Moscú la “desescalada” para proteger la vida de los civiles “que mueren en condiciones absolutamente inaceptables”.

“Debe hacerse todo lo posible para prevenir un conflicto más amplio”, añadió por su parte el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Fuentes diplomáticas revelaron que la ONU, con la ayuda de Catar y Egipto, inició una mediación con las partes “afectadas” para lograr una distensión. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan pidió en cambio “dar una lección” a Israel.

In the heart of Gaza. In the main market and where we buy all our clothes and dresses and accessories. All gone. Tens of families lost their source of living on a blink of an aye after Israeli warplanes targeted a 15 floors tower #GazaUnderAttack pic.twitter.com/8MJ3gv60eH