Un sector de Tolosa, atrapado entre la oscuridad y el delito

“Es tremendo lo que estamos viviendo: se nos meten a las casas de noche y de madrugada, hay motochorros armados que roban otras motos, a gente de la calle”, le aseguró un vecino de Tolosa, de la zona de 525 y 22, a este diario. El hombre prefirió el anonimato por miedo a una posible represalia. Y razones no le faltan, puesto que, según refirió, “hace una semana robaron una moto, el chico hizo la denuncia y lo fueron a apretar porque los denunció”. Para el frentista, lo ocurrido “es insólito, ya tenemos miedo hasta de ir a la comisaría”. El reclamo se expande también a cuestiones vinculadas a la infraestructura pública. En esa línea, remarcó que “la luminaria es un desastre”, al tiempo que se quejó porque “al delegado del área ni lo conocemos”. Asimismo, añadió que “nosotros tenemos dos plazas sobre la 525, una en 20 y otra en 22; ahí no hay luces porque las fueron destrozando y tenemos reclamos del 2014”.

Otro de los vecinos consultados manifestó que la cercanía de las avenidas 520, 32 y 25 “hace que los chorros tengan una vía de escape y ataque rápida, por eso los que vamos a pie estamos desamparados. Acá no ves un patrullero ni por asomo”.

“Hay motochorros armados que roban otras motos y a la gente que va por la calle; vemos autos que pasan 40 veces y te fichan. De esos tenemos anotadas las patentes, pero nunca pasa nada”, indicó otro testimonio recabado, quien agregó: “Tenemos muchas filmaciones de los hechos”.

Por otra parte, señalaron que en el lugar se da una circunstancia particular, porque “este es un barrio de gente grande y de muchos chicos, los que son de mediana edad trabajan todo el día y no están nunca. O sea, quedan siempre al acecho de los más vulnerables, no perdonan a nadie”.

“Está la delegación de la Policía a dos cuadras y nos están robando en la cara de los uniformados. La comisaría de Ringuelet se puso a disposición y está trabajando, pero sabemos que les falta mucho, no tienen personal ni móviles para patrullar”, reclamaron. Por último, manifestaron que “los vecinos queremos una solución antes de que pase algo más grave: que te maten a una persona o que linchen a un ladrón. Hay gente que ya no aguanta más... ¿para qué vamos a llegar a ese punto límite? Es la ley del Oeste, es anormal desde todos lados lo que está pasando”.