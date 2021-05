Denuncia que tras un allanamiento en su pensión le robaron 50 mil pesos

“Ya no sé a quién recurrir, porque en la Comisaría no me quisieron atender, en Asuntos Internos no me llevaron el apunte y en la fiscalía tampoco”, reclamó Martín Muñoz (40), un mensajero que asegura haber sido robado durante un allanamiento que tuvo lugar en una pensión de Tolosa.

El hombre afirmó en diálogo con EL DIA que intentó radicar la denuncia de diversas maneras, pero “en ningún lado me quisieron atender”.

Según sostuvo, el incidente ocurrió en las últimas horas en un inmueble situado en 524 entre 23 y 24, donde él alquila una habitación “desde hace unos seis o siete meses”. Allí, agregó, “no estoy casi nunca porque estoy todo el día en la calle laburando”.

En esas circunstancias, “la semana pasada fueron a hacer un procedimiento policial en la casa porque, supuestamente, el hijo del dueño se había robado una moto”, reveló. Y la sospecha de las autoridades marcaba a la propiedad como posible guarida.

Muñoz regresó cuando el operativo ya estaba en marcha. Entonces “les fui a pedir que no me tocaran las cosas del cuarto y me encuentro con que ya habían entrado y además no me dejaban pasar”, indicó.

Una vez que el trabajo de los uniformados culminó, el repartidor pudo volver a su morada. Mayúscula fue su sorpresa al descubrir que le faltaba dinero en efectivo de “una cajita fuerte en la que guardaba algo de plata”, aseguró. “Forzaron la cerradura y se llevaron los 50 mil pesos que tenía”, lamentó. Por otra parte, señaló que “también rompieron la puerta de la habitación y la revolvieron toda”.

En ese momento comenzó un periplo que, según sus palabras, aún no terminó. “Recién ayer (por el martes) conseguí una copia del acta, donde figura una testigo. Y me dijeron que la caja ya estaba rota”, se quejó.

Asimismo, informó que “al dueño de la propiedad le sacaron 18 mil pesos y un par de aritos de la señora. Los únicos que estaban eran las fuerzas policiales y la testigo, no había nadie más. El comisario nunca dio la cara”.