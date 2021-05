Paulo Vilouta destrozó a su ex compañera Julia Mengolini: "Defendía la corrupción"

El periodista y conductor televisivo y radial Paulo Vilouta hizo un repaso por algunas de las periodistas que pasaron por el ciclo de América Intratables, y no dudó cuando se le preguntó, sin rodeos, quién fue la peor compañera que tuvo.

"Yo no me llevé bien con Mengolini, no comparto nada con ella", dijo en diálogo Ulises Jaitt en El show del espectáculo y agregó: "No sabía jugar".

Vilouta aseguró que sigue pensando lo mismo de ella: "No me gusta. Es extraña hasta en sus comentarios, como con esto de ahora de la droga", contó.

Y agregó: "Mengolini defendía la corrupción. No me gusta el perfil que tiene, muy rebuscado".