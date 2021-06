Todos contra Rial: tras el final de “TV Nostra”, Calabró no le habla y Canosa lo lleva a la justicia

“Es responsabilidad absolutamente mía”, decía Jorge Rial el pasado viernes, al anunciar en vivo su renuncia “TV Nostra” por no gozar del acompañamiento del público. Y al día de hoy, las repercusiones continúan entre las personalidades que “festejaron” que el conductor haya asumido su fracaso televisivo, la férrea defensa de su hija More a los que se quieren “cartonear pantalla” hablando de su papá y las propias declaraciones de Rial, a través de un posteo de Instagram

“¡Gracias a todos! No es momento para hablar, sino para reflexionar”, fueron las palabras que escribió en la red social, para luego compartir un texto que le envió “el grande de Alberto Fernández de Rosa” (actor de numerosas tiras y películas nacionales).

En el extenso texto enviado a Rial tras su renuncia, el actor le aclara “no soy de tu palo, pero sesenta años de pantallas me autorizan a meterme en tu suceso” y lo felicita por “tu actitud crítica, insólita entre nosotros, fíjate que vivimos en un país en el que pretendidamente, nadie se equivoca: políticos, profesionales, periodistas, sindicalistas, corporaciones patronales, gobierno y oposición nunca se miran al espejo con el ojo sincero”.

A LA JUSTICIA

Como si ya no tuviera suficientes problemas, Viviana Canosa, cansada de que le armen “informes” y “operetas” y de que le inventen romances, llevará a Rial a la Justicia porque se propasó al dar la información sobre su supuesto affaire con El Dipy y hablar de su hija.

“Esto es una operación, dijo que un señor me visitaba en mi casa vestido de delivery de farmacia diciendo que traía, ojo con esto, un medicamento para mi hija”, continuó diciendo en su ciclo “Viviana con vos” (A24), para remarcar que no tiene “miedo” pero que se pasó un límite: “Decir que un tipo entra a mi casa vestido de delivery... no lo pensaba decir, pero se metieron con mi hija”.

Con el enojo en considerable aumento, la conductora, casi gritando, repitió: “¿Decir que un tipo sube a mi casa con un medicamento para mi hija disfrazado de delivery? Basta. Yo voy a seguir, con cartas documento”, anunció, mencionando a su abogado y panelista del programa, el Dr. Manuel Dragani. “No es una boludez. Me puedo bancar que me inventen un romance, pero no se metan con mi hija ni mi dignidad de mujer. Me van a respetar. Y si no me van a respetar, van a hacerlo porque voy a mandar una carta documento a la Justicia”, concluyó descargo.

Aunque sin nombrarlo, Canosa hacía clara referencia a Rial, quien en su ahora ex programa “TV Nostra” había mencionado lo del romance “entre el cantante y la conductora” y el hecho de que él ingresaba a su casa vestido de “delivery”.

Otra que está bastante indignada y se la agarró con su ex jefe fue Marina Calabró, que se disgustó por el accionar de Rial, al contarle sobre la finalización del ciclo apenas horas antes de salir al aire.

“No nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo”, disparó, y contó que no volvió a hablar con Rial.