En Los Hornos continúan a la espera del plan de urbanización

Consolidada hasta adquirir la forma de un “barrio paralelo”, la mega toma iniciada en febrero del año pasado en el predio del exClub de Planeadores, en Los Hornos, avanza a lo largo y a lo ancho de las 160 hectáreas que van de 76 a 90 y de 141 a 155, sin definiciones aún desde la Provincia ni el Municipio.

La usurpación “más grande” del territorio bonaerense, tal como se la conoce en la actualidad, crece -con el ingreso de más personas al tiempo que se siguen vendiendo lotes por las redes sociales-, mientras el plan de urbanización proyectado por la Provincia se demora. Pues sobre el extenso terreno, custodiado apenas por una veintena de gendarmes, se disponen hoy unas “mil casillas para mil familias”, según calculan en el Municipio. Son bastante más que el censo inicial de 188 grupos con el que la Provincia, avalada por la Justicia, se propuso implementar su mentado proyecto de relocalización.

Ese plan prevé distribuir las 160 hectáreas tomadas del siguiente modo: 68 hectáreas de lotes con servicios, 32 hectáreas de parque, 23 hectáreas de actividad agroecológica, 15 hectáreas de recreación de organizaciones sindicales, 12 hectáreas de vivienda de densidad media y 10 hectáreas de calles. Consultados por este diario sobre el avance del proyecto, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense (que dispone del permiso de 48 hectáreas cedidas por la Nación) no ofrecieron precisiones.

En ese sentido, hay pocas pistas aún de cómo se encarará la planificación del lugar, con los servicios básicos, como luz, agua y cloacas.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, la incipiente planificación solo se verifica en el trazado de unas pocas calles, que se combina con otras intersecciones sin orden aparente que han ido improvisando los usurpadores.

Mientras tanto en la Comuna, que en un primer momento se involucró en el proyecto pero después interrumpió el diálogo con las autoridades bonaerenses, ayer desconocían el plan de obras provincial “porque no está aprobado por el Municipio”, según reiteró una vez más la secretaria de Planeamiento local, María Botta. Y, pese a que en el Ejecutivo de Axel Kicillof se han encargado de aclarar que la planificación urbanística cuenta con la debida “prefactibilidad hidráulica”, la funcionaria de la Comuna local insistió en que es “ilegal” porque avanza sobre áreas inundables y mientras persisten “el remate también ilegal de lotes, los hechos de inseguridad y el robo de servicios básicos que afectan a los vecinos”. Por eso mismo, confirmó que “el Municipio no ha invertido en la organización del predio, porque no tenemos competencia. Para nosotros es como si fuera una propiedad privada; lo mínimo que le exigimos a la Provincia es que cumpla con los pasos administrativos correspondientes y no lo está haciendo”.

A ese contrapunto se suma el hecho de que, según insistió Botta, “solo el 20 por ciento de las casillas están ocupadas, el resto se utilizan para marcar los loteos a vender”, muchos de los cuales, como ha informado EL DIA, se rematan en las redes sociales a valores de hasta 200.000 pesos.

En torno al predio habitan 1.500 familias (alrededor de 6.200 vecinos) que en este año y medio han visto cómo el paisaje cambiaba por completo. Es que avanza allí una auténtica “miniciudad” clandestina que, además del trazado irregular de calles, incluye la colocación de postes de luz para hacer uso ilegal del servicio eléctrico y “pinchadura” de caños de la red de agua para llevar el suministro hasta el extenso terreno loteado. Un combo que vuelve como un bumerán sobre los usuarios de esa humilde zona que, producto de esas maniobras, sufren desde hace meses las fallas en sus servicios básicos.

Por otra parte, quienes hoy moran en el exClub de Planeadores pueden dar rienda suelta a algunas actividades comerciales como la venta de productos de almacén, pañales, frutas y verduras y hasta carne.

La Comuna, por otra parte, no es ajena a esto. A tal punto que admiten que las denuncias llueven, sobre todo, los fines de semana, cuando se multiplican los robos y, aún en pandemia, los asados populosos y las fiestas clandestinas.