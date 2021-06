Con una cita a Nebbia, Alberto F. justificó su polémica frase y envió una carta al Inadi

Un día después de asegurar que, “como escribió alguna vez Octavio Paz, los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa”, el presidente, Alberto Fernández volvió a referirse ayer temprano a la frase que desató la polémica en el continente. A través de su cuenta en la red social Twitter, buscó aclarar sus dichos citando un fragmento de la canción de Lito Nebbia, “Llegamos en los barcos”, verdadera fuente de su sentencia y no el poeta mexicano.

Más tarde, frente a los cuestionamientos a su frase sobre el origen de los pueblos, y hasta acusaciones de “racismo”, Fernández aseguró que se siente “orgulloso de la diversidad cultural” que caracteriza a Argentina y que “seguirá tomando acciones para defenderla”, en una carta enviada al Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (Inadi), dirigida a su titular, Victoria Donda.

Comienza su texto con el recuerdo de la cita “los argentinos descendemos de los barcos”, que formuló durante el acto celebrado en el contexto de la visita del presidente de Gobierno español Pedro Sánchez.

El jefe de Estado señaló que “a quienes se sintieron ofendidos con mis dichos no dudé en disculparme”, pero advierte que esos dichos “han sido interpretados por algunos de modo que contradice” sus acciones de gobierno.

“Quería que fuera una frase (zamba) que hable de nosotros. Y de esta tierra que amamos (Latinoamérica) Y es mezcla de todos. Litto Nebbia sintetiza mejor que yo el sentido real de mis palabras”, escribió, mientras, Fernández en Twitter. Por la misma vía, horas antes había justificado: “Se afirmó más de una vez que ‘los argentinos descendemos de los barcos’. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad”.

La polémica, que tuvo lugar durante la breve visita al país del presidente de España, recorrió el mundo, causando especial enojo en México y Brasil. Más aún por atribuir erróneamente una frase de Litto Nebbia a Octavio Paz. “Los mexicanos descienden de los aztecas; los peruanos, de los incas, y los argentinos, de los barcos”, repetía con cierta ironía el Nobel de Literatura. Pero Fernández confundió esa cita con la canción de Nebbia, que dice “los brasileños salen de la selva; los mejicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.

ENOJO EN BRASIL Y MÉXICO

La confusa frase de Fernández fue reproducida por los portales de algunos medios de la región, como los brasileños O Globo y Folha de Brasil, que la consideraron discriminatoria o incluso negadora “de la raíz mestiza de la población argentina”, según escribió la corresponsal en Buenos Aires del diario brasileño de San Pablo.

Además, el furcio llevó al expresidente de México, Felipe Calderón, a protestar en redes sociales: “No anden inventando citas de Octavio Paz nada más por convivir” y reclamó: “Lo pudo haber dicho Cantinflas, o Les Luthiers, pero ¿Octavio Paz? Ojalá cite la fuente”.

En Brasil, el propio mandatario, Jair Bolsonaro, contestó a Fernández con una imagen en Twitter en la que se lo ve junto a personas de un pueblo originario del país y la leyenda “Selva!”.

En cambio, el Presidente mantiene una cercana relación con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y en las últimas horas chateó con su canciller Marcelo Ebrard: “Le escribí a Marcelo (por Ebrard) para que quedara clara mi posición. Lo entendió. Y me apoyó. Y me dijo que no podía creer que hubiera habido semejante repercusión. Yo le dije que tampoco podía creerlo, más que nada porque esa frase también ha sido comentada por Cortázar y Yupanqui”, reveló Fernández.

Pero, lejos de acallarse, el escándalo sumó ayer réplicas opositoras como la del expresidente, Mauricio Macri, quien se volcó a Twitter para responder con una publicación sin palabras pero por demás elocuente: las banderas de Argentina, Brasil y México. De hecho, el propio Jair Bolsonaro contó que, en medio la polémica, intercambió mensajes con Macri: “No tenemos ningún problema entre nosotros, ni con el pueblo argentino”, dijo en el marco de una charla con algunos de sus seguidores. Y el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, se preguntó fiel a su estilo: “Y los gorilas, ¿de dónde salimos?”.