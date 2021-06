La Plata: fingen allanamiento para robar en sala de juego clandestino con 25 ciudadanos chinos

Cuatro individuos que se hicieron pasar por personal de los servicios de inteligencia, fueron detenidos por la policía platense tras irrumpir en una vivienda de nuestra ciudad donde 25 ciudadanos chinos jugaban juegos de azar y donde se incautó una gran cantidad de dinero en efectivo. Los falsos agentes llevaban sus "'placas" colgadas al cuello, como en las series y películas.

Durante el falso allanamiento, las 25 personas que estaban en el interior del inmueble fueron reducidas y maniatadas con precintos por lo que a la causa se le suma el delito de privación ilegal de la libertad.

El hecho se inició en una vivienda de 11 entre 56 y 57 cuando ante un aviso telefónico personal de la DDI La Plata concurrió al lugar, alertado de un presunto ilícito, concretamente una privación ilegal de la libertad.

Al llegar junto con el auxilio del Comando de Patrullas se encontraron con un ciudadano chino que les abrió la puerta y al ingresar se encontraron con cuatro personas que dijeron ser de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI y que estaban realizando un procedimiento por la existencia de un salón de juego clandestino.

En el lugar los policías platenses encontraron a 25 personas, todas de nacionalidad china, tiradas en el piso y maniatadas con precintos plásticos.

Los supuestos agentes de los servicios de inteligencia mostraron una orden de allanamiento del Juzgado Federal 2 de CABA pero la documentación les resultó sospechosa a los policías locales por lo que se dio intervención al fiscal Marcelo Romero.

Los cuatro sujetos quedaron detenidos, los 25 chinos liberados y en el lugar se incautaron cajas con gran cantidad de dinero en tanto se comprobó que los detenidos no son agentes de inteligencia. Además, el doctor Rafael Ortea Escandon de la Secretaria del Juzgado Federal de CABA mencionado por los detenidos, señaló ante una consulta que los oficios judiciales mostrados no fueron firmados por ese juzgado, y por otro lado que los sujetos no resultan ser empleados de la AFI.

Durante la posterior requisa del lugar se encontraron dos armas fuego con las cuales los autores, según los dichos de los ciudadanos chinos, habían sido reducidos.