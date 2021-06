Una familia arrasada por el Covid: murieron sin conocer a su hija recién nacida

Un matrimonio, ella 38 años y él 40, murieron por coronavirus sin poder conocer a su hija recién nacida, en un drama que conmueve a la ciudad sanjuanina de Rawson y al país todo.

Los protagonistas de este drama son Celina Rivas y Rodolfo Guevara que además eran padres de res hijas junto a la recién nacida Martina: Tamara de 20, Juliana de 17 y Mía de 11.

Tamara, la hija mayor del matrimonio, que durante casi diez años vivió en General Cabrera, provincia de Córdoba, contó a un canal de televisión que su mamá se contagió cuando asistió al hospital para un control médico por el embarazo. A los pocos días empezó con síntomas compatibles al coronavirus y su marido también.

En el hospital Celina rompió bolsa y dio a luz a Martina pero ni siquiera pudo conocerla ya que fue aislada en una habitación común y luego a trasladaron a terapia intensiva ante el agravamiento de su cuadro de Covid.

La situación de Rodolfo marido, se agravó debido a un cuadro de neumonía bilateral. En dos días, la enfermedad avanzó y falleció en su casa, en brazos de su hija mayor. Celina murió el domingo, sin saber lo que pasó con su esposo. La pareja nunca conoció a Martina.

"No salíamos, nos cuidábamos mucho. Mi mamá solo iba a hacer las compras y a trabajar", contó Tamara y criticó a quienes no se toman en serio los cuidados frente al virus: "No son conscientes de lo que pasa y la verdad es que es grave. Cuando perdés a una persona, es muy fuerte y no se lo deseo a nadie", lamentó.

Tamara estudia administración contable y trabaja medio día en una zapatería. La familia tenía un bar y su idea era trasladar todos los insumos a su casa y reactivarlo.

Familiares y amigos comenzaron una campaña de ayuda económica a las cuatro hermanas, que además de la pérdida de sus padres deben enfrentar una delicada situación económica.