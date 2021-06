Cuánto cobró Laura Novoa por el acto en el CCK: “Es el 10% de lo que se está diciendo”

El domingo, las redes explotaron contra el Gobierno por haber, supuestamente, pagado casi medio millón de pesos a Laura Novoa por la animación del evento en conmemoración de los fallecidos a causa del país. Sin embargo, la actriz decidió salir a enfrentar las versiones.

“Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10% de lo que se está diciendo. Además, al ser un trabajo actoral el pago lo depositan en la Asociación Argentina de Actores... Sé que es poco, pero fue un honor que piensen en mí y que sea este mi primer paso como posible conductora”, manifestó la intérprete ayer en diálogo con “Los Ángeles de la Mañana”.

El mismo domingo, horas después de que la polémica se instalara furiosamente en las redes, en donde también cuestionaron a la artista por su uso del lenguaje inclusivo (su “todes” horrorizó a varios), Novoa había hecho un descargo.

“Me sentí honrada por haber sido convocada para conducir el acto de homenaje a las víctimas fallecidas por Covid-19. Fue un acto plural desde el punto de vista político, religioso y cultural, en el que participaron las autoridades de todas las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, comenzó diciendo la actriz que, el año pasado, se había animado a ser parte de “Cantando por un Sueño”, un proyecto que aceptó dado que la pandemia había cortado gran parte de sus proyectos de actuación.

“Lamentablemente me veo en la situación de aclarar que la cifra que están diciendo que cobré por el mismo es absurda y totalmente alejada de la realidad. El pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores en donde pueden constatarlo. Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes”, agregó Novoa en su posteo, que acompañó con una galería de imágenes del evento, en la que se la ve en el CCK y hasta abrazada con el presidente Alberto Fernández.

“Mi agradecimiento a todos los trabajadores esenciales, a los mensajes de amor y de respeto de la gente. Y, sobre todo, porque es lo más importante, mi acompañamiento a los familiares de los fallecidos en esta pandemia. Con la esperanza de que tanto dolor nos una y podamos construir una sociedad más justa”, cerró la artista su descargo, que recibió varios mensajes de solidaridad.