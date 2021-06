Asumieron las nuevas autoridades de la UCR de Salliqueló, en un acto virtual del que participó un centenar de dirigentes partidarios. Marcelo Gastaldo y Daniela Arana encabezarán la comisión directiva, mientras que la juventud estará conducida por Andrés González y Martina Torres.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles y contó con la presencia de unas ciento cincuenta personas, entre las que se encontraban legisladores y autoridades partidarias locales, provinciales y nacionales, intendentes, concejales, consejeros escolares, y referentes del espacio.

Quienes participaron del encuentro apuntaron al rol protagónico que debe tener el radicalismo, y a consolidarse como oposición en las elecciones legislativas, pensando en el desafío de llegar al gobierno en el 2023.

Hubo alegría y emoción por la amplia convocatoria, que sobre el final contó con un mensaje grabado de Erica Revilla y Maximiliano Abad, recientemente asumidos vicepresidenta y presidente del Comité Provincia, quienes también se sumaron al saludo y buenos deseos para las nuevas autoridades.

Entre otros participaron, además de Darío Sabater y Marcelo Gastaldo, presidente saliente y entrante del Comité de Salliqueló; el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y ex presidente del Comité Provincia, Daniel Salvador; Manuel Cisneros, presidente de la juventud provincial; los ex intendentes Jorge Hernández y Enrique Cattáneo; los diputados nacionales Carlos Fernández, Karina Banfi, Josefina Mendoza y Fabio Quetglas; la diputada provincial y vicepresidenta del Comité Nacional Alejandra Lordén, la delegada al Comité Nacional María Luisa Storani; los senadores provinciales Agustín Máspoli, Flavia Delmonte; Alejandro Celillo, y David Hirtz; y los diputados provinciales Valentín Miranda, Melisa Grecco, Sandra París, Diego Rovella, Anahí Bilbao y Emiliano Balbín, uno de los principales impulsores del encuentro.

También estuvieron presentes los intendentes Javier Andrés (Adolfo Alsina), Guillermo Pacheco (Pellegini); el ex intendente de Berisso, Jorge Nedela; los convencionales nacionales Nerina Neumann y Alfredo Irigoin; los integrantes del Comité Provincia, Nazarena Mecías y Luciano Ripoll; y los integrantes de la Juventud Provincial y Seccional, Mateo Pereyra, Lucia Rodríguez (vice JR provincial), Martín Borrazas (ex presidente de la JR provincial); Ana Clara Uribe; y Francisco Richón.