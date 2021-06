Tarjeta roja al árbitro: por patear a la perra lo dejó la novia y lo echaron del trabajo

Lo que aparece como un castigo extremadamente violento contra un animal con pocas posibilidades de protegerse desató un vendaval de contrastes para el joven de 21 años que aparece señalado como agresor. Su novia -y propietaria de la perrita caniche toy agredida- rompió la relación de pareja, también lo echaron de uno de sus trabajos en una tienda del centro de la ciudad y podría quedar fuera de la labor como árbitro de fútbol, otra de sus ocupaciones.

No es todo: Ayelén, con quien el ahora señalado A.G. estuvo de novio hasta la divulgación de las imágenes tomadas por las cámaras del palier de su edificio, también se presentó en la comisaría cuarta y dejó constancia formal de la situación de maltrato animal.

La denuncia en cuestión se sumará a la actuación judicial de oficio que inició el fiscal penal Marcelo Romero, titular de la fiscalía (UFI Nº 6) que interviene en casos donde se investigan transgresiones a la denominada “Ley Sarmiento”, Nº 14.346, que pena situaciones de maltrato y crueldad contra los animales.

La ahora ex novia de A.G. que, según trascendió, es árbitro de fútbol amateur, se mostró “muy sorprendida” por el castigo feroz que recibió su perrita “Mía”. Señaló que en un intercambio de mensajes “le mandé el video, le dije que directamente no aparezca más. Fue todo muy rápido”, indicó.

La chica contó que el acusado “fue mi pareja, lo conocí el año pasado y la verdad es que me sorprendió esta situación porque nunca hubo violencia, nunca discutimos, nunca me levantó la voz”.

“Se me cayó todo cuando vi las imágenes. Él dice que la perrita lo quería morder. No hay nada que lo justifique”

Ayelén,

dueña de la perrita golpeada

La joven informó que “la perrita está bien, no tiene nada. Yo no me había dado cuenta de nada y me enteré por la administración”. La mujer calculó que el día de la agresión, estaban juntos, con la perrita y todo sucedió en un momento en que ella subió a su departamento mientras su pareja iba a salir a la calles con el animal.

“El me pidió perdón por mensaje y no hablamos más. Me llamó la familia, que estaba preocupada y supongo que verá la familia que hará, si hará algún tratamiento o algo”, agregó Ayelén.

Las imágenes fueron tomadas por las cámaras hace varios días y se conocieron esta semana. “Se me cayó todo cuando vi las imágenes. No lo podía creer. Él dice que la perrita lo quería morder. No hay nada que justifique un acto así”, dijo.

En este contexto, la empresa India, propietaria de tiendas en la Ciudad, informó que decidió “desvincular de la firma”, a A.G.

“Ante este grave hecho nos cabe el repudio total y absoluto, lo que nos obliga a desvincularlo de esta firma, peticionando a las autoridades pertinentes la prosecución de la causa penal del caso”, expresó la firma en una red social.

También se difundió ayer una nota del sindicato de árbitros SADRA en la que la comisión directiva solicita a la comisión de ética analizar la expulsión de esa entidad.

El joven se desempeñaría como árbitro en la Liga Amateur de Chascomús y estudiaría educación física en la UNLP.

“Más allá de lo aberrante de este hecho, lamentablemente nos rige la denominada ley Sarmiento, de 1954”, dijo un investigador del caso antes de concluir que el acusado no estará “ni un solo día preso”.

Según indicó, “sólo se lo puede procesar y condenar como máximo a un año de prisión en suspenso, porque nos rige la Ley 14.346 de protección de los animales, conocida como `Sarmiento´, sancionada el 29 de septiembre de 1954, que castiga con prisión de 15 días a un año “al que infligiere o hiciere de actos de crueldad a los animales”.

La fuente apuntó que “hay algunos proyectos para reformar esa ley, con penas más severas, para actos de crueldad como el que ahora nos ocupa investigar y tiene como imputado a un árbitro de fútbol”.

También, dijo que “ahora nos rige esta Ley que tiene una pena excarcelable y sólo permite detención para casos de flagrancia (con las manos en la masa), pero luego de la indagatoria se libera al imputado si no tiene antecedentes”, indicó.

“En este último caso, como es reincidente, pierde el beneficio de seguir en libertad mientras se sustancia la causa, ya que se toma ese antecedente como un peligro procesal”, puntualizó.

La fuente dijo que “el imputado ya fue identificado, tarea que resultó fácil, porque lo vio medio país o más y ya se recibió en la fiscalía el video de seguridad del edificio. De modo que ahora falta citarlo a indagatoria, para que, una vez concluido este primer acto de defensa que tiene un sospechoso, queda automáticamente procesado”, dijo y aclaró que eso puede ocurrir “aunque se niegue a declarar (puede hacerlo y no se puede utilizar esa circunstancia en su contra)”.