Cuba: se llevan presa a la influencer Dina Stars en plena entrevista con un medio español

En medio del clima de tensión social que se vive en Cuba por las protestas que se llevan adelante con lemas como “Libertad”, “Abajo la dictadura”, “Abajo el comunismo”, “Patria y vida”, “No más mentiras”, una influencer fue detenida en las últimas cuando se encontraba brindando una entrevista a un canal de televisión español.

Se trata de Dina Stars, que en Twitter tiene más de 18.000 seguidores. Según la denuncia realizada y un video que se convirtió en uno de los materiales más replicados en las redes, la joven, que se presenta como “una guerrera”, estaba hablando con los periodistas cuando llegaron a su domicilio agentes enviados por el régimen de Miguel Díaz-Canel.

🎥 La ‘youtuber’ cubana @Dinastars_ abandona una entrevista en vivo y denuncia que agentes del régimen cubano llegaron a su casa a llevársela.



“Hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar”, dijo antes de despedirse.#SOSCuba pic.twitter.com/8DyR42lstf — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 13, 2021

“Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir”, dijo en un momento del reportaje la joven cubana, ante la sorpresa de quienes a miles de kilómetros lo entrevistaban.

“¿Te van a detener?”, preguntó la conductora española, dándose cuenta de lo que ocurría. “No lo sé, me dijeron que los acompañara”, se limitó a responder Dina.

“¿Vas tu sola?”, le volvieron a consultar desde el canal de televisión y ella contestó: “No, bueno sí, mis amigos irán detrás. Me tengo que ir”.

⚠️⚠️Trasladan a la influencer cubana @Dinastars_ a la estación de de Zapata y C... sus amigos van detrás a pedir su liberación.#SOSCuba pic.twitter.com/Xx4cvoPtQC — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) July 13, 2021

El diálogo, que ya se hizo viral, muestra el crítico momento que atraviesa Cuba. Cualquier persona que alce la voz contra el régimen podrá ser detenido u hostigado. Y eso le pasó a Dina, quien en vivo se enteraba que la iban a llevar detenida.

En su cuenta en Twitter, expresó un rato antes de la entrevista: “Me acaban de llamar por teléfono personas del Ministerio del Interior que en su momento me citaron para ‘reunirnos’. Les dije que no, me dijeron que me iban a hacer una citación legal. En cuanto me llegue la citación, asistiré con la cabeza en alto, no tengo nada que ocultar. Los mantengo al tanto”.

Luego, manifestó: “No voy a estar en el Capitolio a las 2 PM y no estoy convocando a una manifestación. No a la violencia”.