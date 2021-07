Otra advertencia de la Iglesia por la “desigualdad y la inequidad”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, afirmó que la pandemia de coronavirus que afecta “a toda la humanidad ha puesto de manifiesto una gran desigualdad e inequidad”, y exhortó a “detenerse y pensar profundamente en un cambio de rumbo que conduzca a una nueva humanidad”.

Y señaló que “no podemos ser ciegos a esto, vivimos en un mundo en que la pobreza más desgarradora, como dice el papa Francisco en su libro ‘Soñemos Juntos’, convive con la riqueza más inconcebible”.

El titular de la CEA habló al inaugurar la “Semana Social 2021: Soñemos con una humanidad nueva”, en la que dirigentes pastorales, sociales y empresarios debatirán hasta el jueves próximo temas como alimentación accesible, conectividad y reactivación económica, ente otros puntos.

Ojea manifestó durante un acto realizado en forma virtual que “al comienzo de la cuarentena nomás hemos podido comprobar que en muchas regiones de nuestro país no se podía vivir el distanciamiento social, que había manos que no se podían lavar por falta de agua y cloacas, distancias que no podían tomarse por las condiciones de la vivienda en muchos sectores de nuestra patria”.

Dijo que “luego se fue revelando que la pandemia iba acompañada por otra pandemia: el aumento de la pobreza, la falta de trabajo y la acechanza siempre vigente del hambre”.