Vecinos de I. Correas llevaron a la Comuna su preocupación por loteos

Una inmobiliaria de la Ciudad fue sancionada por ofrecer para la venta un loteo ilegal en Ignacio Correas, según informaron ayer en la Municipalidad de La Plata .

“Se volvió a sancionar a una inmobiliaria local por ofrecer para la venta un loteo ilegal en Ignacio Correas, una zona no apta para urbanizaciones alcanzada por la ordenanza de protección de humedales.

A su vez, ayer autoridades de la Secretaría de Planeamiento dialogaron con vecinos sobre la situación en el lugar.

“Tras constatar la apertura de calles y la construcción de un pórtico de acceso al loteo sito en calle 22 entre 699 y 704 de Ignacio Correas sin el correspondiente permiso municipal, así como la venta a través de redes sociales de tierras protegidas no aptas para tal fin, la Comuna labró un acta de contravención contra la inmobiliaria “.

“El año pasado ya realizamos una clausura por avanzar en tierras sobre las que no se puede construir lo cual, no sólo viola la normativa vigente, si no que responde al delito de estafa, teniendo en cuenta que ofrecen y venden un proyecto de vivienda a miles de familias en lotes que no se van a poder habitar”, enfatizó la Secretaria de Planeamiento Urbano del Municipio, María Botta.

Al mismo tiempo, adelantó: “Vamos a informar al Colegio de Martilleros para que tomen intervención por cuestiones de ética y elevamos una nota a la Cámara Inmobiliaria de la Provincia para que tome conocimiento”.

En tanto, una comisión vecinal de Ignacio Correas planteó ayer su preocupación ante autoridades municipales. Buscan “evitar que se urbanice una zona que es prácticamente la única preservada en la Región”, remarcaron los vecinos que hablaron con la titular de Planeamiento de la Comuna.

Según fuentes de la Comuna, a los vecinos “se les informó sobre las mencionadas acciones contra los emprendimientos ilegales y con los que acordó trabajar en conjunto para involucrar la zona en los lineamientos del Plan Estratégico 2030 y desarrollarla como destino turístico”.

“Teniendo en cuenta que existen algunos loteos antiguos en el casco de Correas, consensuamos trabajar en conjunto en un análisis de la zona con la idea de anticiparnos y definir ya una propuesta, siempre preservando el humedal”, informó Botta. Tqambién remarcó que “la ordenanza de protección de humedales es un instrumento normativo para prohibir las construcciones que se den en toda el área preservada”.

Los vecinos también plantearon que “hay un sector con predios ociosos que podrían explotarse turísticamente, conservando el contexto natural”.