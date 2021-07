Los alumnos promocionarán si llegan al 70% de contenidos

El Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros del área de todas las jurisdicciones de la Argentina, avaló ayer por unanimidad la propuesta de fijar un piso mínimo de 70 por ciento de contenidos aprobados para promocionar de grado o año y que se dicten clases en diciembre de 2021 y febrero y marzo de 2022 para aquellos alumnos y alumnas que necesiten apoyo escolar. Expertos remarcan que “más allá de ese piso que se puso, como elemento orientador, hay que intensificar las horas y oportunidades de aprendizaje”.

La decisión se tomó durante un encuentro de los ministros de Educación de todo el país, que encabezó ayer el titular de la cartera nacional, Nicolás Trotta.

El eje de la propuesta aprobada por unanimidad es que para la promoción de un año a otro las alumnas y alumnos tengan aprobados al menos el 70 por ciento de los contenidos que fueron priorizados para este ciclo escolar.

Otro punto es incrementar los tiempos de enseñanza para fortalecer la calidad de los aprendizajes desde agosto hasta diciembre y ese mes y febrero y marzo del 2022 dictar clases de apoyo para estudiantes que lo requieran, indicaron a fuentes de Educación.

La idea es que los estudiantes que hayan tenido trayectorias intermitentes o de baja intensidad debido a la implementación de clases virtuales y que necesitan más tiempo y más acompañamiento para apropiarse de los aprendizajes requeridos, tengan instancias específicas de intensificación de la enseñanza, explicaron.

En este aspecto se incorporan los períodos de dictado de clases con los estudiantes que terminen sala de 5 en el nivel inicial, sexto o séptimo grado de la primaria; y quinto, sexto o séptimo año de la secundaria, según se indicó.

Las provincias, para alcanzar estos acuerdos, deberán finalizar al 31 de agosto un relevamiento de las trayectorias escolares del alumnado.

En ese relevamiento las provincias deberán “identificar de manera precisa a aquellos que tuvieron continuidad sostenida, a quienes presentaron trayectorias intermitentes y a quienes alcanzaron una vinculación de baja intensidad”. También se deberá contar con un registro nominalizado de estudiantes desvinculados.

Según se explicó “quienes al cierre del ciclo lectivo 2021 hayan logrado acreditar entre el 40 y el 70 por ciento de los objetivos de aprendizaje, promocionarán de manera acompañada. Quienes al finalizar el ciclo lectivo 2021 alcancen una acreditación menor al 40 por ciento no promoverán. En el secundario, los estudiantes promocionarán cuando acrediten como mínimo el 70 por ciento de los contenidos priorizados en las unidades curriculares definidas. Quienes acrediten entre el 40 y el 70 por ciento de los contenidos dispondrá de instancias de intensificación de la enseñanza (entre diciembre de este año y marzo 2022) para los aprendizajes no alcanzados con seguimiento personalizado. Si él estudiante no hubiera alcanzado al menos el 70 por ciento de aprobación requerido se habilitará la aplicación del régimen académico vigente en cada jurisdicción.