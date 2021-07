El PRO, cerca de un acuerdo en Capital que también evitaría la interna en la Provincia

“No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños”. Ese fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter Patricia Bullrich, como para dejar en claro que el acuerdo interno que estaría cerca de abrocharse en el PRO de Capital Federal no sería producto de una capitulación de su parte sino de un entendimiento con Horacio Rodríguez Larreta.

El oficialismo porteño parecía encaminado a evitar una ruptura y terminaría concurriendo unido a las Paso, con la particularidad de que en esa lista única estarán el radicalismo y otros sectores aliados a Larreta. Bullrich, que amagaba con enfrentar en la Paso porteña a Vidal, finalmente no lo haría

El dato político de ese posible acuerdo que terminará por encumbrar como cabeza de la lista de diputados nacionales a María Eugenia Vidal, es que anticipa lo que podría terminar ocurriendo en las próximas horas en la Provincia, donde el PRO aún no alcanzó la unidad.

Jorge Macri sigue resistiendo el desembarco de Diego Santilli en territorio bonaerense, pero en fuentes partidarias señalaban que la posible decisión de Bullrich dejaba con poco margen de acción al intendente de Vicente López.

Es que el acuerdo entre Larreta y Bullrich incluiría el armado bonaerense. De hecho, la ex ministra de Seguridad de la Nación tendría el compromiso de contar con un lugar a salir en la lista de diputados nacionales que sería para uno de sus principales laderos, Gerardo Millman.

No sólo eso: existiría el compromiso para que Bullrich logre colar algún otro dirigente en las listas seccionales de candidatos a la Legislatura. Y lo propio ocurriría en algunos municipios en las listas de los intendentes bonaerenses que responden a Rodríguez Larreta. En el esquema porteño, el eventual “renunciamiento” de Bullrich le reportaría un diputado nacional a salir (se habla de Fernando Iglesias) y lugares en la lista de aspirantes a concejales porteños.

Esa amalgama de concesiones implicaba para Larreta haber avanzado sobre el núcleo duro del macrismo. Y aislar en la resistencia a Jorge Macri y un puñado de dirigentes que lo acompañan en la Provincia.

Pese a que distintas fuentes partidarias decían que el acuerdo estaba muy bien encaminado, dirigentes cercanos a Bullrich salieron ayer al cruce de estas versiones. Uno de ellos era el platense Mauro Palummo, quien aseguraba que “Patricia no se baja, es toda una operación política”. Y que, en cambio, su sector se seguía preparando para ir a las Paso.

SALIDA DE ESCENA

En fuentes partidarias se interpretaba que la salida de escena de Maurio Macri, que viajó a Europa -antes se había reunido con el alcalde porteño- contribuyó al avance de las negociaciones. También, la decisión del ex presidente de no brindar un apoyo explícito a Bullrich, que le granjeó el enojo de su ex ministra.

La presidenta del PRO, lejos de dar un paso al costado, se dedicaría a recorrer al país durante la campaña. Y en la previa, a intentar ordenar las peleas internas que se registran en el PRO en varias provincias, una de ellas, Entre Ríos.

Si bien la disputa en el PRO había escalado, en el partido fundado por Mauricio Macri se creía que la sangre no llegaría al río y que iba a primar la unidad.

“Todo se aceleró en las últimas 48 horas y Horacio (Rodríguez Larrera) se puso a negociar en persona, sin intermediarios”, decían ayer otros dirigentes cercanos a Bullrich.

Ese posible cierre que seguramente cruzará el Riachuelo y llegará a la Provincia, surge como una necesidad política para el alcalde porteño. En primer lugar, porque se asocia al talante de presidenciable que busca mostrar hacia adentro y hacia afuera de su propio espacio. También, porque requiere a toda la tropa bonaerense trabajando sin fisuras en la dura pulseada que deberá protagonizar Santilli con el neurocientífico Facundo Manes.

No obstante, en territorio bonaerense a la disputa en el PRO le falta un poco más de cocción. De hecho, Jorge Macri insistía ayer que no arriaba las banderas y que, en cambio, iría a las Paso.

Además de convencer al intendente de Vicente López, Rodríguez Larreta deberá intentar contener a sectores del peronismo y a Elisa Carrió con la mira puesta en evitar fugas hacia la lista radical que liderará Manes.

PROPUESTAS

En el caso de Lilita, se habla de una posible oferta para que secunde a Santilli, aunque es poco probable que la chaqueña acepte. No obstante, tendrá lugares tanto en las listas nacionales como bonaerenses.

Respecto de Pichetto, en fuentes partidarias se dice que terminará sumándose al armado del PRO. El ex senador nacional pretende ser diputado nacional por la Provincia y acuna el proyecto de pelear por la Presidencia en 2023.

Respecto del sector de Emilio Monzó, se sabe que existieron contactos con allegados a Manes. Hace algunos días se mencionó como posibilidad de que fuera tercero en la lista que liderará el neurocientífico, seguido seguramente por Margarita Stolbizer. Pero en las últimas horas comenzó a sonar fuerte una oferta a Gustavo Posse por ese tercer lugar para que el radicalismo cierre la unidad. En ese contexto, volvió a hablarse de un posible entendimiento entre Larreta y Monzó, aunque no trascendió en qué términos.

Otro de los cabos sueltos que le quedan al PRO tiene que ver con el sector peronista que lidera el ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre. Si bien el también ex ministro de Gobierno bonaerense junto a María Eugenia Vidal viene coqueteando con el esquema con forma de tercera vía que busca ensayar Florencio Randazzo en la Provincia, ese cierre aún no se concretó. Y Larreta, se dice, buscaría contenerlo.