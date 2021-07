Interna en Juntos: convocan a una reunión de urgencia para poner paños fríos

Tras la primera semana de inicio de campaña tras el cierre de listas y el clima de tensión que fue subiendo en la interna de Juntos, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, se comunicó con las autoridades de Pro y la CC y pidió postergar la presentación del “manual de convivencia” para las primarias. El exgobernador de Mendoza convocó a una reunión de la mesa nacional para pasado mañana para discutir “el reglamento”, cuyo texto ya había sido consensuado por los jefes de los partidos que integran la coalición opositora.

La reunión de Mesa Nacional del frente estaba prevista para el lunes 9 de agosto, pero debido a la escalada, tanto Alfredo Cornejo como la UCR pidieron adelantarla para este lunes.

En las últimas horas todos piden poner paños fríos pero alimentan los cruces. El gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, acusó a Larreta de encabezar una campaña contra Manes.

Sobre ese tema, en la semana Facundo Manes, había pedido que la campaña política se centre en debatir "el futuro" y aseguró que "no va a responder" ataques personales sino "solo con propuestas".

"Mi expectativa es que discutamos el desarrollo, no cuestiones personales ni el pasado. Hay que concentrarse en el futuro y en unirnos porque con esta grieta nos va a ir cada vez peor", sostuvo Manes su ciudad natal, la bonaerense Salto, donde dio inicio formal a su campaña para las PASO de septiembre.

En declaraciones a la prensa, pidió "debatir el país que queremos y que la gente vote el país que crea mejor, sin agresiones".

"Yo no voy a atacar a nadie, estoy formado para sanar y ayudar. Me pueden atacar pero no voy a responder, solo lo haré con propuestas", recalcó.