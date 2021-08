Las aerolíneas piden eliminar el cupo de pasajeros y dicen que 1.700 por día “no alcanzan”

Para las aerolíneas extranjeras que operan en el país sigue siendo “insuficiente” la decisión del Gobierno, que el fin de semana amplió de 1.000 a 1.700 el cupo de pasajeros que pueden llegar por día a Ezeiza. Pues consideran que “no alcanza” para repatriar a los miles de argentinos que permanecen varados desde fines de junio (se estima que serían unos 45.000) y que la última medida agrega apenas “dos vuelos completos más”.

Así lo advirtieron ayer desde la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca), tras la publicación de la Decisión Administrativa 793 de la Jefatura de Gabinete, que incrementó a 11.900 pasajeros por semana (o 1.700 por día) el límite de argentinos o residentes en el país que pueden regresar en vuelos internacionales.

Vuelos especiales

La flamante decisión viene a renovar lo dispuesto el 29 de junio, cuando de un día para el otro el Gobierno bajó de 2.000 a 600 la cantidad de viajeros que podían aterrizar por día en Ezeiza, en un intento por contener la circulación de la contagiosa variante Delta del coronavirus. Ya en julio, el cupo se estiró apenas hasta llegar a los 1.000 pasajeros por día y, ahora, prácticamente iguala el límite de 2.000 vigente hasta fines de junio: porque además de los 1.700 lugares por día se sumarán “vuelos especiales para facilitar el regreso de aquellos pasajeros que estaban con los vuelos reprogramados y no podían regresar al país. Siempre que amerite (para la empresa) poner un avión adicional”, confirmó la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli.

La medida fue celebrada por la Cámara que nuclea a las compañías aéreas, que también vieron con buenos ojos la eliminación de restricciones en los vuelos desde países como Brasil, Chile o Reino Unido. Pero insistieron en que “no alcanza”.

“Es positivo que se hayan levantado las restricciones con otros países”, valoraron desde la Jurca, donde destacaron que “también es positivo que vayan a ser habilitados vuelos especiales por fuera del cupo de pasajeros o que se queden habilitados nuevos Corredores Sanitarios en aeropuertos del interior, lo cual puede ayudar a que hayan más vuelos que no se concentren en Ezeiza”.

No obstante esto, hicieron notar que el nuevo límite de 1.700 plazas “son 700 pasajeros adicionales, que representan sólo dos vuelos completos más”, para después alertar que “tampoco se está atendiendo la necesidad de eliminar los cupos por vuelo, una medida que afecta la sustentabilidad económica de los mismos”.

Incertidumbre

Tanto para los pasajeros como para las líneas aéreas la situación sigue siendo muy difícil, plantearon fuentes de la Cámara que nuclea a las empresas extranjeras que operan en el país.

En medio de la incertidumbre, en la Jurca sostuvieron ayer que están “a la espera de ver cómo se van autorizando los pedidos de los vuelos especiales para que podamos dar respuesta y tranquilidad a los pasajeros varados”.

La inquietud de las aerolíneas choca con la postura oficial, para la que no hay argentinos varados en el exterior. “Nosotros decimos que no hay varados porque las personas que viajaron lo hicieron sabiendo las medidas de restricción que había y que éstas podían cambiar no sólo en la Argentina sino en el resto del mundo”, insistió la directora de la ANAC.

Frente a la incertidumbre de las líneas aéreas, Tamburelli aclaró que a partir de la nueva decisión las compañías van a tener “mayor previsibilidad” para programar sus vuelos, ya que establece una ampliación progresiva para los próximos dos meses: 1.700 pasajeros diarios hasta el 6 de septiembre, y 2.300 pasajeros por día, entre el 6 de septiembre y el 1º de octubre. Además, la funcionaria anticipó que serán habilitados nuevos aeropuertos “en las provincias” para la llegada de vuelos internacionales.

“Previsibilidad en la toma de decisiones” es lo que siguen reclamando desde la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina, cuyo director, Felipe Baravalle, advirtió por caso que a un día de que se aumentara el cupo de pasajeros diarios que pueden ingresar al país (el pasado sábado), ninguna aerolínea pudo anticiparse y vender más boletos.

Además, las dudas respecto de la implementación del nuevo cupo seguían ayer a la orden del día. Porque “nos dicen que podemos armar vuelos especiales con el avión lleno, pero para el resto de los vuelos nos ponen un cupo por avión, supuestamente por razones sanitarias. ¿Cuál es el sentido? Ahora un vuelo especial, con todos los asientos ocupados, no resultará un riesgo sanitario. Pero un avión que sea autorizado dentro del cupo lo sigue siendo. No queda claro”, protestaban fuentes del sector aerocomercial.