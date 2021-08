Se realizó el simulacro electoral de cara a las PASO del 12 de septiembre

La Dirección Nacional Electoral (DINE) realizó hoy el simulacro general electoral, un operativo de despliegue técnico y logístico previo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre próximo.



El simulacro comenzó a las 6, con la habilitación de las Sucursales Electorales Digitales y con la prueba de la carga de datos de la totalidad de los telegramas en el sistema de recuento provisorio de resultados, a cargo de la DINE, que se instaló para su operación en dos centros de cómputos, en las sedes del Correo Argentino del barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.



"Fue un esfuerzo de movilización, donde participaron más de 20 mil personas, desde las que abrieron los establecimientos en los que el Correo transmitió hasta los que operaron el sistema en las 1.150 sucursales electorales digitales del Correo Argentino, que son aquellas que transmiten el telegrama" desde los lugares "donde no hay un kit", señaló a la prensa tras la prueba Diana Quiodo, directora de la DINE, que supervisó el operativo desde la sede de Barracas.



Quiodo indicó que de los 17 mil establecimientos de votación dispuestos para el 12 del mes próximo "se va a transmitir desde unos 11 mil, que son aquellos que cuentan con las condiciones técnicas para hacerlo", e informó que la difusión de los datos será "a partir de las 21", según "lo que marca la norma".



La funcionaria explicó que hoy "se realizó ese despliegue para testear el funcionamiento del sistema y detectar cuáles puntos se pueden mejorar", y destacó el trabajo "de manera conjunta con los partidos políticos, que fueron señalando algunas cuestiones" para trabajar el sábado próximo, cuando se realice el segundo simulacro, y volver a examinar "todas las condiciones de la elección en cuanto a transmisión de recuento y difusión de resultados".



Según Quiodo, "este es un proceso continuo, donde se van detectando algunas cuestiones que hay que mejorar", aunque aclaró que "estaba previsto hacer más de un simulacro, porque es importante testear y expresar el sistema de la misma manera que se va a ver el día de la elección".



En esa línea, refirió que los partidos políticos "han señalado el tema de los metadatos asociados a algunos telegramas con respecto a la fecha que fueron remitidos, para realizar ajustes en cuanto a eso, y también a la nómina de algunas sucursales electorales digitales, donde encontraron dificultad para ubicarlas", debido a que "algunos centros son muy pequeños, que solo tienen un empleado, y entonces hay que ajustar bien eso".



La modificación central en esta elección respecto a 2019 tiene que ver "con recuperar la competencia del recuento provisorio para que esté en el Ministerio del Interior", apuntó la titular de la DINE, cuando en las dos últimas "se delegó la contratación de ese servicio en el Correo Argentino".



"Entendíamos que el ámbito natural era Interior, que fue el que siempre había llevado adelante la tarea del recuento", completó Quiodo.



La funcionaria recordó que la transmisión de los telegramas "está en la cabeza del Correo Argentino", de acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Código Electoral, "que tiene que entregar una copia a la Justicia Electoral Nacional y otra a la DINE para que el Ministerio del Interior pueda hacer este recuento provisorio", que "no es el definitivo porque no es el que proclama a los candidatos pero tiene un relevancia político institucional y comunicacional muy importante".



"El simulacro que llevamos adelante hoy es el primero luego de la primera prueba funcional que también tuvimos el 7 de agosto, y es un hito más dentro del proceso de transparencia que venimos impulsando desde el Ministerio del Interior. Contamos con la participación permanente de todos los partidos políticos, a través del Consejo de Seguimiento de las elecciones 2021", sintetizó Quiodo.



Por su parte, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, contó que la transmisión y recuento de todos los telegramas se hizo "con la presencia de los fiscales informáticos y apoderados de todas las fuerzas políticas", que "han participado desde las 9.30 con las primeras transmisiones desde los establecimientos de votación", para "continuar con el escrutinio y luego analizando los ajustes a realizar".



"Con la licenciada Quiodo hemos lanzado un trabajo con todas las agrupaciones políticas el año pasado, tratando de ver cómo era su situación institucional", señaló García Blanco.



Y en ese sentido, agregó: "A raíz de la pandemia (de coronavirus) presentamos en el Congreso un proyecto para suspender las caducidades de los partidos políticos para que pudieran participar de esta elección legislativa en todo el país".



Para este simulacro fueron convocados y capacitados 13.663 operadores de transmisión y 2.456 supervisores en todo el país, a los que se sumaron 6.400 trabajadores del Correo Argentino para brindar el soporte técnico, administrativo y de logística.



Además, participaron 1.170 digitadores de los telegramas, que fueron cargados en el sistema de recuento provisorio, y más de 2.000 apoderados y fiscales informáticos de todas las fuerzas políticas.



El operativo involucró, además, el despliegue de 3.826 vehículos para el traslado de kits y operadores de transmisión a los establecimientos.