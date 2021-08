Festejo en Olivos: “No fue un delito”, dijo Cafiero

“Yo creo que no fue un delito”, sentenció ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando durante una entrevista radial lo volvieron a consultar sobre el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez (junto al Presidente y amigos) en la Quinta de Olivos y mientras el país transitaba una cuarentena estricta que prohibía todo tipo de reuniones.

No obstante, Cafiero justificó que, “si bien hubo una reunión, un incumplimiento, no hubo propagación de nada, nadie se fue contagiado” y, en línea con la estrategia de campaña del oficialismo, buscó dar vuelta la página del escándalo: “La foto es un tema terminado para el Gobierno. No abundamos mucho más en detalles. Las preocupaciones de la gente están en otro lado”, completó.

Como se sabe, la difusión de imágenes del festejo que la Primera Dama y el Presidente protagonizaron el 14 de julio de 2020 abrió una polémica que en la Casa Rosada todavía se esfuerzan por apagar. Y que, en palabras del jefe de Gabinete, “se está sobredimensionando. No coincido en que la reputación de un Gobierno que arrancó con un país fundido, defaulteado y se tuvo que hacer cargo de una pandemia, una gestión que se tuvo que hacer cargo de traer todas las vacunas, se mida por una foto. El Presidente no se ocultó, pidió disculpas. Es un tema terminado para el Gobierno y para la mayoría de la sociedad”, relativizó Cafiero.

En otro orden, apuntó contra la “doble vara” de la oposición que critica al oficialismo, pero no cuestiona el festejo que Elisa Carrió organizó con motivo de su cumpleaños número 70 a fines de 2020.

“Me parece que hay una doble vara con el cumpleaños de Carrió. Ahí estuvo Mario Negri, que impulsa el juicio político del Presidente. También estuvieron Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. Había una prohibición de reuniones sociales de más de 20 personas y Carrió hizo una fiesta con mariachis. ¿Van a pedir disculpas ellos o no?”, se preguntó.

Se refería a la denuncia que el último viernes recibió la líder de la Coalición Cívica (CC) por violar la cuarentena durante el festejo de su cumpleños, en diciembre pasado y junto a 70 invitados que asistieron a su chacra de Capilla del Señor.

La presentación fue formalizada en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien detalló que el evento tuvo “70 invitados, folclore, mariachis, y ningún tipo de distanciamiento ni protocolo”.

Tras la acusación, la propia Carrió admitió que “por primera vez” en su vida sintió que se quiere “ir del país”.

Frente a la andanada oficialista, una de las que salió en defensa de la fundadora de la CC fue la exgobernadora y precandidata a diputada porteña por Juntos, María Eugenia Vidal: “No es equiparable el cumpleaños de Carrió con el festejo en Olivos. El kirchnerismo siempre que se encuentra en falta y no puede explicar lo que hace. Quiere mostrar que somos todos iguales, y no somos todos iguales”, argumentó y que, si bien ella no pudo asistir, sabe que “Lilita no estaba violando la normativa vigente. Ese festejo se hizo cumpliendo los protocolos, en un municipio que estaba en fase 4 y donde los eventos al aire libre estaban autorizados”. También que, a diferencia de la fiesta de Yáñez en Olivos, el de Carrió fue “un cumpleaños público y las fotos salieron al día siguiente en varios medios”.