¡Se picó! Ex participante de La Voz le apuntó a Ricky Montaner por maltrato e iría a la Justicia

Jéssica Amucucci es uno de los talentos que pasó por La Voz, el exitoso certamen de canto de Telefé, pero al parecer su participación no fue tan grata experiencia como si lo han expresado otros colegas suyos, ya que denunció maltrato por parte de Ricky Montaner y hasta anunció que podría ir a la Justicia. Y como si fuera poco, le apuntó al ciclo por hacer uso de su imagen.

"Yo estoy enojada con el programa. Estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen", afirmó la joven en sus redes sociales. Su anuncio, por supuesto, causó revuelo. Y es que muchos no esperaban esa reacción dado la gran aceptación que ha logrado cosechar el ciclo.

La denunciante, conocida hasta hace poco por su nombre artístico de Jess Maison, contó que “yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado".

"En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida", dijo.

Pero el motivo de su bronca, según comentó, fue el trato que le dispensó Montaner: “Cuando (Ricky) me gritó sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, dijo. Amicucci, que también es abogada, se quedó con la bronca y aseguró que posiblemente concurrirá a la Justicia por ese motivo.

La cantante aludió a una interpretación de Love on top, un tema de Beyoncé que cantó junto a Esperanza, ambas del team de Ricky Montaner. “La verdad, yo no estoy acostumbrada a cantar esta canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. ¿Puedo ser honesta? Si estaba muy nerviosa, también tuvo que ver con eso. Fue muy difícil realmente”, dijo.

¿Por qué lo dices? ¿Por la canción?”, indagó Ricky. “No, fue difícil trabajar juntas. Voy a ser honesta: hubo dos ensayos en los que no quiso cantar. Y yo, aunque esté enferma, voy y canto igua

Además, acusó al programa por el uso de su imagen. En ese sentido, durante una transmisión en vivo por Instagram, en donde un usuario le preguntó si estaba despechada con La Voz. Ella respondió: “¿Yo estoy despechada? Yo no quiero que me utilicen más, que usen mi imagen”.